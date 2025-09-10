x

Estos son los 10 mejores colegios de Colombia, según ranking Col-Sapiens, ¿en qué ciudades están ubicados?

La reconocida firma publicó una evaluación sobre los mejores colegios teniendo en cuenta instituciones públicas y privadas del territorio nacional.

    La firma estudió a más de 14.000 colegios, sin embargo, debido a que 809 cumplían requisitos mínimos, fueron evaluados en diferentes materias para determinar el escalafón a nivel nacional. Foto: Julio Herrera
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Un estudio de la firma Sapiens Research determinó el ranking de las mejores instituciones educativas en Colombia en el 2025, evaluando a más de 800 colegios en el territorio nacional.

Para la conformación del ranking, el cual es publicado desde el año 2013, se tiene en cuenta si ha tenido certificaciones nacionales o internacionales, además de una evaluación que se les hace en diferentes áreas como ciencias, lectura, idiomas extranjeros, entre otras.

Lea también: Con pupitres de plástico reciclado dotan colegios rurales de Medellín

El ranking que evalúa a las instituciones que ante el registro del Icfes tienen mínimo la calificación A+ y que cuentan con un índice superior a 0.80 en los dos años anteriores, es decir, 2023 y 2024.

Con estos requisitos, la firma evaluó desde enero a junio de este año a 809 colegios en las materias de ciencias, inglés, lectura, matemáticas y sociales. A partir de los resultados les dio una categoría que va desde D1 que son las instituciones con mejor desempeño hasta D10 que es la del peor.

Los mejores colegios del país, según ranking Col-Sapiens

De acuerdo con la firma, que tiene 23 años de experiencia y que desde hace 12 publica el escalafón, las 10 mejores instituciones educativas del 2025 están ubicadas en su mayoría en los departamentos de Santander, Atlántico, Valle y la ciudad de Bogotá.

El primer lugar lo ocupó el Colegio Boston Internacional de Barranquilla, seguido del Colegio Nuevo Cambridge de Floridablanca, Santander. El podio lo completa el Colegio Anglo Americano de Bogotá.

El cuarto lugar lo ocupa otra institución santandereana, Colegio Bilingüe Divino Niño de Bucaramanga, lo siguen en el quinto lugar el Liceo Campo David de Bogotá y el sexto Colegio Bilingüe Diana Oese de Cali.

El top 10 lo completan en el séptimo lugar Colegio los Nogales, octavo lugar Colegio Colombo Americano, noveno puesto para el Colegio San Jorge de Inglaterra y el décimo escalafón es del Colegio San Mateo Apóstol, todos estos de Bogotá.

La institución mejor clasificada de Medellín fue el Colegio Montessori en el puesto 71 catalogada en una categoría D4. Es la única presencia antioqueña en el top 100 del ranking.

Siga leyendo: Cada tres días, un colegio quedó en medio de las balas en primer semestre de 2025

