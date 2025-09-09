Cada tres días, un colegio quedó en medio de las balas en primer semestre de 2025

Algunas organizaciones internacionales reportaron violaciones graves contra la educación de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado en Colombia .
La ONU verificó reclutamiento, homicidios y mutilaciones, violencia sexual, ataques a escuelas y hospitales, secuestros y restricciones al acceso humanitario. UNICEF reportó que en 2024 atacaron una escuela cada seis días y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) documentó, en el primer semestre de 2025, un aumento de afectaciones a la comunidad educativa en varios departamentos.