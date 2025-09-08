x

Con pupitres de plástico reciclado que no se pudren dotan colegios rurales de Medellín

En total entregaron 363 piezas de mobiliario escolar en el corregimiento San Antonio de Prado, recientemente afectado por la ola invernal.

  • Fuera de la entrega del mobiliario, el voluntariado de Postobón pintó murales en los colegios. FOTOS: ALCALDÍA
    Fuera de la entrega del mobiliario, el voluntariado de Postobón pintó murales en los colegios. FOTOS: ALCALDÍA
Redacción El Colombiano
08 de septiembre de 2025
bookmark

Se necesitan 868.288 cajas de 200 mililitros de las bebidas envasadas para generar ocho toneladas de Tetra Pak reciclado y esta es la cantidad de ese producto que contiene el mobiliario que acaba de recibir un nutrido número de alumnos rurales de Medellín.

En concreto, la entrega comprendió 363 piezas, entre pupitres, escritorios, sillas y tableros, que se usarán en aulas, bibliotecas y ludotecas de San Antonio de Prado. La hicieron en conjunto la envasadora de refrescos Postobón y la Alcaldía de Medellín.

Con esto se benefician tres sedes educativas rurales de las veredas El Salado, Montañita y Quebrada Larga, donde estudian 123 jóvenes y niños y que fueron golpeadas por la reciente ola invernal.

Como complemento, el voluntariado de la empresa mencionada realizó una jornada de pintura de murales para embellecer las paredes de los establecimientos.

Por los materiales de que están fabricados, los pupitres no solo son resistentes a la humedad y a los cambios de temperatura, sino que resultan totalmente reciclables, lo que contribuye a la sostenibilidad ambiental y al fortalecimiento de procesos de recolección y aprovechamiento de residuos en la capital antioqueña.

La iniciativa hace parte del programa MiPupitre Postobón, que incentiva la economía circular al convertir un residuo aprovechable (el Tetra Pak) en oportunidades de educación, expresadas en mobiliario escolar de calidad. Hasta ahora, dentro de esta, han entregado en Medellín 1.401 piezas de mobiliario escolar en 11 instituciones educativas oficiales.

Más acciones educativas en colegios de corregimientos

Por otra parte, la Secretaría de Educación Distrital y la Gerencia de Corregimientos realizaron en Mova (centro de formación para los educadores) el Foro Distrital Voces de Territorio, Visiones para la Educación, en el que participaron 250 personas, entre líderes comunitarios, organizaciones locales, docentes y comunidad educativa de San Antonio de Prado, Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, Altavista y Santa Elena.

En estos cinco corregimientos de esta ciudad hay 556 docentes que atienden a 10.827 estudiantes.

“Este foro distrital es de suma importancia para las maestras, los maestros y los directivos docentes, para que entiendan cómo cada vez vamos cerrando esa brecha entre lo urbano y lo rural”, expresó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

Utilidad para la vida