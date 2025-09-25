Medellín atrae a Mercado Libre y Accenture en Rivana Business Park, centro de inversión empresarial

Medellín sigue posicionándose como epicentro de la innovación en América Latina.
Dos gigantes globales, Mercado Libre y Accenture, decidieron instalarse en Rivana Business Park, un megaproyecto empresarial de más de 26.000 metros cuadrados arrendables que se consolida como el epicentro corporativo de la ciudad.
Mercado Libre, líder regional en comercio electrónico, ocupará tres plantas del edificio, con la proyección de expandirse a cinco.
Por su parte, Accenture, multinacional de servicios profesionales y transformación digital, duplicó en menos de un año el espacio que había arrendado inicialmente, reflejando la dinámica de crecimiento que impulsa el proyecto.