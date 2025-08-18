“Estamos aplicando las reformas sin que sean todavía aprobadas”: ministra de las Culturas Kadamani

La ministra de las Culturas Yannai Kadamani lleva seis meses en el puesto, pero desde hace dos años hace parte de la cartera ministerial. Luego de la renuncia de Juan David Correa al cargo –tras la polémica reunión del gabinete del gobierno Petro con la presencia de Armando Benedetti– Kadamani empalmó rápidamente con los retos del sector.
Un trabajo en constante diálogo con las regiones, dándole continuidad al trabajo y los programas desarrollados por sus dos antecesores que han sido ministros de las culturas donde el gobierno de Gustavo Petro.
La descentralización de la toma de decisiones en la cultura, la reforma de la Ley General de la Cultura que cumple más de 25 años de desarrollo, la próxima edición del Salón Nacional de Artistas y el ambicioso proyecto ‘Las Artes para la Paz’, son tan solo algunos de los temas prioridad para su cartera.
De ascendencia libanesa, nacida en Bogotá hace 32 años, estudió en la Academia Superior de Artes de Bogotá de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (ASAB), donde se graduó como maestra en artes escénicas. Posteriormente, obtuvo una Maestría en Formación Dancística de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Siga leyendo: MinCultura abre invitación artística pública dentro del Salón Nacional de Artistas