MinEducación investiga a la Fundación San José por presuntas irregularidades en la expedición de otros títulos universitarios

El Ministerio de Educación Nacional abrió una investigación administrativa preliminar contra la Fundación de Educación Superior San José y varias de sus directivas, entre ellas los representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales y cualquier persona que haya ejercido funciones de administración o control en la institución, por el presunto incumplimiento en la prestación del servicio de educación superior.
De acuerdo con la Resolución No. 021551 del 10 de noviembre de 2025, la investigación tiene como propósito verificar si la institución incurrió en la violación de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias, como consecuencia de una posible actuación contraria a la ley.