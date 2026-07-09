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La influencia de los ministros costeños gana terreno en el gabinete de De la Espriella

De los once ministros hasta ahora confirmados, cuatro son de la costa y otros dos de esa región están sonando para Cultura y Agricultura.

  • Omar Bula Escobar, canciller en el gobierno De la Espriella; Fabio Arjona, designado en el Ministerio de Ambiente; Mauricio Gómez Amín llegará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y Elsa Noguera, nueva ministra de Transporte. Fotos: redes
    Omar Bula Escobar, canciller en el gobierno De la Espriella; Fabio Arjona, designado en el Ministerio de Ambiente; Mauricio Gómez Amín llegará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y Elsa Noguera, nueva ministra de Transporte. Fotos: redes
Paula Rodríguez Mora
Paula Rodríguez Mora
hace 2 horas
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“Me tiraron al mar Caribe para que comiera tierra”, ha dicho entre risas Abelardo De la Espriella. Con esa frase suele explicar que fue en la Costa donde forjó su carácter y disciplina.

Durante toda la campaña recordó el orgullo de su origen pues nació en Bogotá, pero su familia volvió a Córdoba y allí creció; se siente más costeño y, sobre todo, más cordobés que el mote de queso.

Esa afinidad con la región también comenzó a reflejarse en la conformación de su gabinete.

Desde que empezó a revelar los nombres de quienes integrarán su gobierno, el presidente electo ha dejado ver una tendencia: el peso de los dirigentes costeños en varios de los ministerios.

Hasta ahora, cuatro de los once ministros anunciados nacieron en la región Caribe.

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Se trata de Omar Bula Escobar, oriundo de Córdoba, quien asumirá la Cancillería; Fabio Arjona, nacido en Montería, designado en el Ministerio de Ambiente; Mauricio Gómez Amín, barranquillero que llegará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y Elsa Noguera, también de Barranquilla, quien estará al frente de la cartera de Transporte.

La presencia de ministros costeños contrasta con el resto del gabinete, cuya representación regional es más dispersa.

El Ministerio del Interior estará en manos del huilense Rodrigo Lara; Hacienda será dirigido por el bogotano Miguel Gómez Martínez; Justicia por Iván Cancino, también de Bogotá; Educación por Viviane Morales, nacida en la capital; Deporte por la antioqueña Juliana Gutiérrez; Vivienda por el santandereano Jaime Andrés Beltrán y Defensa por el cucuteño Jorge E. Mora.

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A esa lista podrían sumarse otros dos nombres del Caribe. Entre los opcionados figuran Daniela Cepeda, barranquillera e hija del senador conservador Efraín Cepeda, para el Ministerio de Cultura, e Indalecio Dangond, tío del cantante Silvestre Dangond (un amigo personal del mandatario electo) y con amplia trayectoria en el sector agropecuario, una actividad que también ha sido una de las pasiones presidente electo, quien ha defendido públicamente a los ganaderos y bufaleros de Córdoba en distintos escenarios, el mismo tiene dos predios rurales en el Caribe.

En el caso del canciller designado existe, además, un vínculo personal. Tanto Omar Bula como Abelardo De la Espriella comparten raíces familiares en Córdoba y sus padres, Abelardo de la Espriella Juris y Germán Bula Hoyos, hicieron parte durante décadas de los círculos políticos de la región Caribe.

Un arraigo familiar

De la Espriella Juris, considerado uno de los principales referentes del presidente electo, hoy suele compartir en sus redes sociales videos sobre la gastronomía cordobesa. Durante su juventud tuvo una activa participación política: militó en el liberalismo y, años después, se acercó al uribismo y al Centro Democrático, partido por el que incluso quiso aspirar a la Gobernación de Córdoba.

“Chao pescao”, suele decir al despedirse, al mejor estilo costeño. El abogado y exnotario no cabía de la dicha el día en que su hijo recibió las credenciales como presidente electo. A su lado también estuvo su madre, María Eugenia Otero Aldana, nacida en Córdoba, cuya familia ha mantenido por generaciones un estrecho arraigo con el departamento.

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Durante la campaña, el hoy presidente electo repitió en varias oportunidades que una de sus banderas era “la causa de Córdoba” y, en general, la de la Costa. Su infancia transcurrió entre Cartagena y Montería, siguiendo la carrera pública de su padre, quien fue notario en Cartagena durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Esa identidad costeña, que incluso sus excompañeros de colegio recuerdan —como le contó uno de ellos a este diario— al describirlo desde niño como el típico ”mamagallista” del salón, lo sigue rodeando. “¡Junior, tu papá!”, le gritaron justo el día que el CNE lo acreditó como Presidente.

Y esa relevancia del Caribe ya se notaba desde el inicio de la campaña; de hecho, convirtió esa región en uno de sus principales bastiones políticos y repitió en varias ocasiones el mensaje de “costeño vota costeño”.

Ese discurso estuvo acompañado por un respaldo político determinante. El apoyo de los Char fue clave para consolidar su candidatura en la región.

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Antes de la primera vuelta, ese sector de Cambio Radical impulsó que el partido dejara en libertad a sus militantes para que pudieran respalda tanto a Paloma Valencia como De la Espriella. Tras la segunda vuelta, la colectividad fue una de las primeras en manifestar su intención de declararse partido de gobierno en el Congreso.

La cercanía con Barranquilla también se ha reflejado en otros gestos.

El presidente electo recibió allí los resultados tanto de la primera como de la segunda vuelta presidencial y ha trascendido que planea despachar desde la capital del Atlántico durante parte de su mandato, con el propósito de romper la tradición de gobernar exclusivamente desde la Casa de Nariño.

La composición del gabinete fue celebrada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

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“La designación de los ministros del Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella nos llena de orgullo, porque los conocemos y sabemos de sus capacidades técnicas para ejecutar y llevar a este país a otro nivel. En especial, felicitamos a los barranquilleros Elsa y Mau Gómez”, escribió en sus redes sociales.

Y la alegría no sería casualidad. El propio Mauricio Gómez ya anticipó una de sus primeras apuestas como ministro de Comercio: en entrevista con Caracol Radio anunció una inversión superior a $ 300.000 millones para ampliar el circuito turístico del Malecón de Barranquilla, en alianza con la Alcaldía.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son los ministros del gabinete de Abelardo De la Espriella y cuáles son sus cargos?
El gabinete de Abelardo De la Espriella incluye ministros como Omar Bula en Cancillería, Fabio Arjona en Ambiente, Mauricio Gómez Amín en Comercio y Elsa Noguera en Transporte, entre otros designados.
¿Por qué el gabinete de Abelardo De la Espriella tiene varios ministros de la región Caribe?
La presencia de dirigentes costeños refleja el peso político y personal que Abelardo De la Espriella ha dado al Caribe colombiano, especialmente a Córdoba y Barranquilla, regiones vinculadas con su trayectoria familiar y electoral.
¿Dónde nacieron los ministros costeños del gobierno de Abelardo De la Espriella?
Los ministros costeños anunciados provienen principalmente de Córdoba y Atlántico: Omar Bula y Fabio Arjona tienen origen cordobés, mientras Mauricio Gómez Amín y Elsa Noguera son de Barranquilla.
¿Qué significa para la política de Colombia que el Caribe tenga mayor representación en el gabinete de Abelardo De la Espriella?
Una mayor presencia del Caribe puede influir en las prioridades del gobierno hacia esa región, aunque el impacto dependerá de las decisiones, políticas públicas y resultados de cada ministerio durante el mandato.
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