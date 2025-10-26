Mocoa sigue esperando por viviendas prometidas tras 8 años de tragedia

El aire en Los Sauces huele a tierra mojada, a cemento envejecido y a abandono. Las montañas que rodean Mocoa, esas mismas que un día se desbordaron con furia, observan en silencio un paisaje detenido en el tiempo: muros grises, techos de zinc sostenidos con guaduas, puertas improvisadas con láminas oxidadas. Detrás de esos muros vive la esperanza suspendida de cientos de familias que lo perdieron todo en la avalancha del 31 de marzo de 2017. Ocho años después, siguen esperando las viviendas que el Estado les prometió cuando aún el barro cubría las calles y los cuerpos eran contados por decenas.
Ricardo Alegría, vocero y habitante del barrio Los Sauces II, camina entre los lotes abandonados. Las botas se hunden un poco en la tierra reseca, y el sonido del plástico que el viento arrastra rompe el silencio. Con voz firme, aunque cargada de cansancio, resume lo que siente: “Nos prometieron una reconstrucción que nunca llegó. Lo que empezó como una esperanza se convirtió en otra tragedia”.
La noche de la avalancha
La noche de la avalancha partió en dos la historia de Mocoa. Las lluvias, el desbordamiento de los ríos Mulato, Sancoyaco y Sangoyaco, y el rugido del lodo arrasaron con barrios enteros. Más de 340 personas murieron, más de 50 desaparecieron y 8.000 familias quedaron sin hogar. Al amanecer, mientras la ciudad olía a barro y muerte, el entonces presidente Juan Manuel Santos prometió que Mocoa quedaría “mejor que antes”.
La comunidad creyó. Otros países enviaron donaciones millonarias, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció proyectos de vivienda y los damnificados se aferraron a la idea de un renacer. Pero los años pasaron y las obras se convirtieron en esqueletos de concreto. “El dinero se esfumó y seguimos desamparados. Santos entregó 300 viviendas, y de ahí para adelante, nada más. Después vino Duque, y ni una sola casa más se entregó, recuerda Alegría, señalando una estructura de cemento sin techo, marcada con pintura descolorida”.
En las fotografías de Los Sauces, los cimientos inconclusos parecen cicatrices abiertas. No hay ventanas, solo huecos que dejan pasar el viento. Algunas familias han levantado techos de zinc sostenidos con palos; otras cubren las entradas con lonas o tablas recicladas. Entre los pasillos de tierra y piedras crecen malezas que llegan hasta las rodillas.