Nobel de Economía 2025 premia a los cerebros detrás del crecimiento impulsado por la innovación

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció que el Premio Sveriges Riksbank 2025 en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, tres economistas que han dedicado sus carreras a entender por qué algunas sociedades logran crecer de forma sostenida mientras otras se estancan.

El galardón, considerado el más prestigioso en el campo económico, se divide en dos partes. La mitad para Joel Mokyr, por “haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”.

La otra mitad para Philippe Aghion y Peter Howitt, por “la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.

La elección de los ganadores responde a una pregunta clave para la humanidad: ¿qué crea un crecimiento económico duradero?

