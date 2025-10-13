x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Nobel de Economía 2025 premia a los cerebros detrás del crecimiento impulsado por la innovación

El Nobel de Economía 2025 premió a Mokyr, Aghion y Howitt por explicar cómo la innovación sostiene el crecimiento global y evita el estancamiento histórico.

  • Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, los arquitectos del crecimiento impulsado por la innovación. FOTO: Tomado de @NobelPrize.
    Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, los arquitectos del crecimiento impulsado por la innovación. FOTO: Tomado de @NobelPrize.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 20 minutos
bookmark

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció que el Premio Sveriges Riksbank 2025 en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, tres economistas que han dedicado sus carreras a entender por qué algunas sociedades logran crecer de forma sostenida mientras otras se estancan.

El galardón, considerado el más prestigioso en el campo económico, se divide en dos partes. La mitad para Joel Mokyr, por “haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”.

La otra mitad para Philippe Aghion y Peter Howitt, por “la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.

La elección de los ganadores responde a una pregunta clave para la humanidad: ¿qué crea un crecimiento económico duradero?

Lea más: Estos son los cinco economistas que suenan fuerte para ganar el Nobel de Economía 2025

Los galardonados en ciencias económicas de 2025, Philippe Aghion y Peter Howitt, estudiaron los mecanismos que subyacen al crecimiento sostenido.
Los galardonados en ciencias económicas de 2025, Philippe Aghion y Peter Howitt, estudiaron los mecanismos que subyacen al crecimiento sostenido.

¿Por qué ganaron el Premio Nobel de Economía 2025?

Según La Real Academia Sueca de Ciencias, los galardonados en ciencias económicas de 2025, Philippe Aghion y Peter Howitt, estudiaron los mecanismos que subyacen al crecimiento sostenido.

En un artículo de 1992, construyeron un modelo matemático para la llamada destrucción creativa: cuando un producto nuevo y mejorado entra en el mercado, las empresas que venden los productos más antiguos salen perdiendo.

La innovación representa algo nuevo y, por lo tanto, es creativa. Sin embargo, también es destructiva, ya que la empresa cuya tecnología se vuelve obsoleta se ve superada por la competencia”, dijo el jurado.

Por su parte, el modelo de Aghion y Howitt muestra que hay fuerzas fuertes que tiran en diferentes direcciones en lo que respecta a la inversión en investigación y desarrollo (I+D D) y, por lo tanto, al crecimiento económico. Dependiendo de factores como el mercado y el período de tiempo, la necesidad de subsidiar la I+D puede variar.

Lea más: $14.000 millones para proyectos de innovación en Medellín: cómo participar en FutuMed de Ruta N

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida