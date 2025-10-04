El colombiano Alonso se cayó, pero saldrá segundo en el Gran Premio de Indonesia de Moto2

El piloto colombiano David Alonso, integrante del CFMoto Power Electronics Aspar Team, firmó este sábado en Mandalika el mejor resultado de su corta trayectoria en sesiones cronometradas de Moto2.

Alonso saldrá desde la segunda posición en el Gran Premio de Indonesia, tras quedarse a apenas una décima de segundo de lo que hubiera sido su primera pole en la categoría intermedia.



Y eso que durante en el segundo entrenamiento libre sufrió una espectacular caída, pero sin consecuencias.

“No pain, no gain. Let’s race (Sin dolor no hay ganancia. Vamos a correr”, comentó Alonso en su cuenta de Instagram, en la que montó el video de su accidente.