“No se mata la verdad matando periodistas”, el plantón con el que se homenajeó en Medellín a Mateo Pérez

Al lado de la Llama Eterna, símbolo de la libertad de prensa en el sector La Alpujarra de Medellín, los gremios periodísticos con presencia en Antioquia hicieron un plantón para rendir homenaje a Mateo Pérez Rueda, el periodista de 24 años asesinado en zona rural de Briceño, Norte antioqueño, por quienes serían integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc.
Con su presencia allí, además de honrar la memoria de su colega, exigieron respeto por la labor periodística en todos los territorios del país. En el punto de la concentración se instalaron las banderas de Colombia y Antioquia.
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Para adecuar el escenario, se dispusieron fotos de Mateo y elementos alegóricos a la labor, como micrófonos, grabadoras y cámaras fotográficas, pues a pesar de morir a tan corta edad, será recordado por la rigurosidad y la verdad que siempre lo impulsaron a hacer un periodismo de calidad para los habitantes de su territorio, y exponer los casos, incómodos para muchos, que más afectan a las comunidades.