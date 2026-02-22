El día que Willie Colón fue arrestado con su orquesta en Medellín; la experiencia hasta inspiró una canción

La muerte de Willie Colón este sábado a sus 75 años tiene a sus seguidores y a los amantes de la salsa reproduciendo una y otra vez sus canciones para recordar no solo su destreza con el trombón, instrumento que lo hizo ser conocido como “El malo del Bronx”, sino las letras de sus canciones, que narran con destreza y finura la cotidianidad latina de las décadas de los setenta y ochenta en las calles de Nueva York, San Juan y hasta Medellín.
Y es que un episodio en la capital antioqueña, en la década de los ochenta, lo inspiró para componer una canción que hace parte de su amplio repertorio.
Fue en Medellín donde “El malo del Bronx” estuvo detenido un par de horas junto con su orquesta, tal vez trayendo a la realidad esas icónicas portadas de sus LP recreadas como delincuente.