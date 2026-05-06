Guerra de marcas: Así Adidas, Nike y Puma acaparan el mercado de camisetas del Mundial 2026

A solo 36 días del pitazo inicial, el Mundial 2026 no solo proyecta favoritos en el fútbol, sino que acelera la competencia en el mercado de las marcas deportivas. Más allá de la gloria futbolística, los gigantes de la industria libran una batalla estratégica por el posicionamiento de marca, donde la comercialización de las indumentarias oficiales se convierte en el principal activo para capitalizar la fidelidad de los aficionados. En este contexto, JD Sports analizó 54 equipaciones nacionales utilizando datos de Google, eBay y TikTok para identificar cuáles son las camisetas más populares de cara al torneo. Adidas, Puma y Nike lideran la disputa rumbo al campeonato mundial. Lea más: Empezó el “parche” de intercambio de láminas del Mundial, así se registra en los centros comerciales de Medellín

Mundial 2026: Adidas, Nike y Puma se reparten el millonario negocio de las camisetas

Cuando se revisa el top 15 del ranking, Adidas es la marca con mayor presencia, con ocho selecciones patrocinadas. Entre ellas aparecen equipos como Japón, Argentina, España, Colombia, Alemania, México, Jamaica e Italia, consolidando su dominio en buena parte del mapa mundial. Por detrás se ubica Nike, con cuatro selecciones en el listado. La marca estadounidense está presente en Brasil, Francia, Canadá y Estados Unidos, manteniéndose fuerte en mercados clave y con equipos que apuntan a ser protagonistas del Mundial, como Brasil y Francia. Cierra el grupo Puma, que suma tres selecciones: Portugal, Marruecos y Ghana. Aunque con menos equipos, la marca alemana destaca por el rendimiento de sus camisetas, especialmente en el caso de Portugal, que se ubica en los primeros puestos del ranking global.

Las tres camisetas del Mundial más populares

La camiseta de Brasil, de Nike, lidera el ranking como la más popular de cara al Mundial, con una puntuación de 96,8 sobre 100. Registra un volumen medio de 60.500 búsquedas mensuales en Google, un crecimiento interanual de 234%, además de 5.500 ventas mensuales en eBay y 40.200 en TikTok. Este impulso se explicaría por el patrocinio de Nike, el crecimiento futbolístico de la selección con la llegada de Ancelotti, su gran número de seguidores a nivel mundial y la ilusión por conquistar su sexta Copa del Mundo. El Swoosh viste a la selección desde 1996. Le sigue Portugal, con camiseta de Puma, en el segundo puesto del ranking. Suma 40.500 búsquedas mensuales en Google, un crecimiento interanual de 174%, además de 3.700 ventas en eBay y 26.900 en TikTok, para una puntuación final de 92,7. Este impulso tiene nombre propio y es Cristiano Ronaldo, quien disputará su último Mundial en esta competición, lo que genera una gran expectativa en torno a la camiseta. Puma acompaña a la selección desde 2025. Este acuerdo a largo plazo, anunciado a finales de 2024, puso fin a una histórica relación de 27 años entre la selección portuguesa y Nike. Le puede interesar: Fútbol impulsa el consumo en Colombia: ventas de bebidas y alimentos crecen hasta 20% en torneos internacionales Cerrando el top 3 está Japón, con camiseta de adidas, que suma 22.200 búsquedas mensuales en Google, un crecimiento del 174%, además de 2.000 ventas en eBay y 14.700 en TikTok, para una puntuación final de 90,5. La marca de las tres líneas acompaña a los Samuráis Azules desde 1999, con estilos que han ido marcando tendencia en el fútbol. Esta vez todas las miradas están puestas en la colaboración entre la selección de Japón y adidas Y-3, diseñada por Yohji Yamamoto.

Dominio mundial