Al ritmo del reguetón y los corridos, la música latina se está tomando el mercado estadounidense

La música latina vive un momento histórico. Según el reporte anual de la Recording Industry Association of America (Riaa), los ingresos de la música latina en Estados Unidos alcanzaron los 1.400 millones de dólares en 2024, manteniendo un ritmo de crecimiento superior al del mercado general, con un incremento interanual del 5,8 %.
Esto quiere decir que la música en español representa el 8,1% de los ingresos totales de la música grabada en Estados Unidos. Es el tercer año consecutivo en que el género –sí, la música latina, por lo general se cuenta como un género– sobrepasa la barrera de los mil millones de dólares, siendo el quinto género más escuchado en ese país. El papel protagónico de semejante fenómeno lo tienen los artistas de México, Puerto Rico y Colombia.
Tanto así que a mediados de mayo se anunció que por primera vez en los 69 años que lleva el Billboard 200 –el conteo semanal que registra los álbumes más vendidos en ese país– dos álbumes en español lideraban la lista: el primer puesto lo tenía Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos y el segundo, Fuerza Regida con 111XPANTI.
Un estudio publicado por el Observatorio Nebrija del Español de la Universidad Nebrija, en España, señala que la música latina en Estados Unidos ha crecido un 30 % en los últimos cinco años.