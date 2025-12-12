“Hay que volver a construir confianza”: Natalia Gutiérrez, primera mujer paisa en presidir el Consejo Gremial

El Consejo Gremial, conformado por 33 de los principales gremios del país, eligió a Natalia Gutiérrez, actual presidenta de la Asociación Colombiana de Energía Eléctrica (Acolgen) como su nueva presidenta para el próximo año.
Gutiérrez obtuvo 20 votos, entre ellos los de gremios como Fenalco (comerciantes), Colfecar (transporte), Confecámaras (cámaras de comercio), Asocodis (distribuidores de energía eléctrica), Asofiduciarias (fiducias) y Fasecolda (aseguradores).
Hay que recordar que el Consejo Gremial es uno de los principales interlocutores del empresariado ante el Gobierno. Sin embargo, durante el mandato del presidente Gustavo Petro, la relación ha sido bastante tensa debido a las reformas de fondo que ha impulsado en sectores con fuerte participación privada, como salud, servicios públicos y pensiones.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Gutiérrez habló de los desafíos que asumirá en este nuevo cargo, entre ellos reconstruir la confianza, fortalecer la institucionalidad y garantizar reglas de juego claras. También se refirió a los principales retos económicos del próximo año y a cómo proyecta la relación gremial en el último año del gobierno Petro.
