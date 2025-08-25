¿Quién es el embajador de Venezuela en Colombia que Maduro ascendió como general de divisiones de reserva activa?

Nicolás Maduro ascendió a general de división en “reserva activa” al embajador de su país en Colombia, Carlos Martínez. La decisión se conoció tras una jornada denominada “Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta”, que busca coordinar acciones en los estados fronterizos con Colombia.

El anuncio se hizo el domingo 24 de agosto en un acto en el que Maduro afirmó: “He decidido y procedo a ascenderlo a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en situación de reserva activa”.

La operación binacional contempla la coordinación de fuerzas en los estados fronterizos de Zulia, Apure, Táchira y Amazonas.

Durante la planificación, participaron la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el titular del Interior, Diosdado Cabello.

El mandatario señaló que la ofensiva se encuentra en una “nueva fase de refuerzo” con apoyo de cuerpos de seguridad colombianos.