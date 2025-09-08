x

Otra vez Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela, ¿cuándo empieza?

El dictador venezolano argumentó que esta medida se tomaba “para la economía” del país.

  • Nicolás Maduro anunció en su programa transmitido por televisión estatal el adelantamiento de la Navidad en Venezuela. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 14 minutos
bookmark

Así como ocurrió el año pasado, donde anunció que adelantaría la celebración de la Navidad en Venezuela, el dictador Nicolás Maduro volvió a recurrir a esta estrategia en un momento tenso en el país sudamericano.

Durante el año 2024, mientras el régimen chavista era señalado por la comunidad internacional por fraude electoral en medio de las elecciones presidenciales que enfrentaron a Nicolás Maduro con Edmundo González, el dictador venezolano anunció que las fiestas de Navidad, las cuales se celebran en el mes de diciembre, comenzarían a festejarse en ese país desde octubre.

Lea también: ¿Le servirá? Este es el celular que China le regaló a Maduro y “no pueden intervenir los gringos”

Nuevamente, en este 2025, el líder chavista ha replicado la estrategia y ha anunciado a través de la televisión estatal el adelantamiento de la temporada navideña en Venezuela.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar: desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también”, declaró el dictador en su programa Con Maduro Más.

El anuncio de esta estrategia se da nuevamente en un momento de tensión en donde la administración de Donald Trump ha señalado a Maduro como el presunto líder del Cártel de los Soles y ha ordenado un despliegue militar en el Caribe cerca a costas venezolanas.

¿Se acerca un ataque de Estados Unidos a Venezuela?

La relación entre Estados Unidos y Venezuela se llena cada vez más de más tensión, esto desde que ya la administración Trump alardeara de su poder tras derribar a una embarcación, al parecer, cargada de drogas y en donde viajaban 11 personas señaladas de tener nexos con el Tren de Aragua.

Después de este movimiento, el presidente estadounidense no ha descartado tener más acciones en contra de los cárteles del narcotráfico en el Caribe. “Ya lo descubrirás”, fue la respuesta de Trump a un periodista que le preguntó si atacaría a cárteles del narcotráfico dentro de Venezuela.

Siga leyendo: ¿Estados Unidos planea atacar territorio venezolano? “Ya lo verán”, aseguró Donald Trump

