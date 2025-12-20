El factor clave que salvó a Nicolás Petro de la cárcel, según juzgado

Nicolás Petro estuvo a un paso de ir a prisión. La Fiscalía le solicitó a un juzgado de Barranquilla la imposición de una medida de aseguramiento en su contra, en el marco de un proceso por presuntos hechos de corrupción ocurridos en el departamento del Atlántico. No obstante, el despacho judicial negó la petición y determinó que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro continúe en libertad mientras avanza la investigación.
En su decisión, el juzgado concluyó que, si bien los hechos atribuidos a Petro Burgos, relacionados con su paso por la Asamblea del Atlántico, revisten gravedad, no existen elementos suficientes para establecer que en la actualidad represente un riesgo para la seguridad de la comunidad ni que haya un peligro de reiteración de las conductas investigadas. El análisis se centró en su situación personal y funcional actual, distinta a la que tenía cuando ejercía como diputado.