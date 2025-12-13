x

Paseo terminó en tragedia: niño de cuatro años se ahogó en una piscina en Risaralda

El accidente habría sido provocado por un descuido, pero familiares señalaron que el establecimiento no estaba preparado para atender la emergencia.

  • Imagen de referencia. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 20 minutos
bookmark

El paseo de una familia en Santa Rosa de Cabal, uno de los municipios turísticos de Risaralda, terminó en una tragedia luego de que un niño de cuatro años de edad se ahogara en una piscina en San Vicente Reserva Termal.

Según reconstruyeron las autoridades, el niño se encontraba acompañado por su abuelo y un primo. La familia había llegado desde Santander para disfrutar en este destino sus vacaciones de fin de año y todo transcurría de manera normal. Según el testimonio del abuelo, el menor estaba bajo su supervisión mientras nadaba en la piscina pero en un descuido el niño se ahogó hasta que advirtió que varias personas se lanzaron al agua para auxiliarlo.

Lea: Joven paisa murió ahogado en Coveñas al salvar la vida de su papá

Versiones de los familiares señalaron que el lugar, presuntamente, no tenía socorristas ni personal capacitado para atender emergencias. El caso es que el mejor de edad, según el reporte de la policía, recibió primeros auxilios en el sitio y fue trasladado a la Clínica Santa Clara donde le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin obtener ninguna respuesta, por lo que fue declarado muerto minutos después.

El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, no se refirió a las versiones sobre falta de personal del lugar, pero sí a la versión sobre el descuido que habría provocado la tragedia. “Muy lamentable lo ocurrido con la familia de este niño. Entendemos que el hecho se presentó en un sitio de recreación del municipio de Santa Rosa de Cabal; al parecer se trataba de una familia proveniente de Santander y, aparentemente por un descuido humano, un niño de cuatro años falleció. Esta es una recomendación clara para todas las familias: cuando estemos con menores de edad, especialmente niños menores de cinco años, debemos ser sumamente cuidadosos, ya que en cualquier momento, y sobre todo en espejos de agua, un niño puede sufrir un accidente. Lamentamos profundamente lo sucedido y esperamos que avancen las investigaciones de la Fiscalía para determinar cuál fue la causa de esta situación”.

También el establecimiento lamentó la muerte del niño y aseguró que activó protocolos, señalando que un médico que estaba en el lugar y brigadistas que se hicieron presentes, brindaron maniobras de reanimación y soporte con equipo de desfribilación automática. También aseguraron estar dispuestos a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

Muertes por ahogamiento siguen en alza

Este caso, como los últimos conocidos en lugares como Coveñas, dejan en evidencia el aumento de los riesgos en Colombia por una combinación de negligencia, falta de autocuidado y de protocolos de prevención y atención de emergencias.

Según se advirtió en el reciente Congreso Internacional para Prevención de los Ahogados que tuvo lugar este año, en 2024 683 murieron en Colombia en 2024 ahogados ya fuera en piscinas o en aguas abiertas. A nivel internacional, según la OMS, cerca de 300.000 personas mueren al año por ahogamiento, lo que la convierte en una de las principales causas de muerte no intencional.

También le puede interesar: Dolor en Bucaramanga: incendio arrasó con más de 50 viviendas y dejó decenas de familias damnificadas

Según la Fundación Mariana Novoa y la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, estas emergencias se desencadenan por una combinación de factores que incluyen la falta de acompañamiento de adultos responsables y la limitada sensibilización y formación en seguridad acuática exponen especialmente a niños, niñas y adolescentes. También la baja capacidad de emergencias, pues es generalizado que las personas no cuentan con conocimientos básicos en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) ni en manejo de emergencias, lo que impide actuar de manera adecuada y oportuna cuando ocurre un incidente.

Pero, además, también hay incumplimientos a las normas. Por ejemplo, aunque la Ley 1209 de 2008 establece medidas obligatorias para la seguridad en piscinas y estructuras similares, algunos espacios no cumplen con sus disposiciones mínimas.

De las 683 muertes por ahogamiento registradas en Colombia durante el año 2024, 155 fueron niños y niñas entre 0 y 14 años, 232 entre 15 y 30 años, y 296 casos de personas entre los 31 años o más, lo que evidencia un mayor riesgo en este último grupo etario.

