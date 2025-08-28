Se extiende la alfombra roja en Medellín: estos son los nominados a los Premios Macondo

El 2 de noviembre, en el Teatro Metropolitano de Medellín, se celebrará la gala de los Premios Macondo, presentada por los actores Carolina Gómez, Paola Turbay y Christian Tappan. El evento será transmitido en vivo por TNT, HBO Max y los ocho canales regionales del país. La ceremonia, organizada por la Academia Colombiana de Cine, busca reconocer lo mejor de la producción cinematográfica nacional e iberoamericana.

Este año, la película Estimados señores lidera las nominaciones con 12 candidaturas, seguida de Malta con 7 y de producciones de Matrioshka, Uno, entre el oro y la muerte, La ciénaga entre el mar y la tierra y Mi Bestia, cada una con 5. Por su parte, La salsa vive se ubica entre las favoritas del documental con 4 nominaciones. Según la Academia, tanto los nominados como los ganadores son escogidos de manera autónoma y democrática por sus miembros.

En la categoría de Mejor Largometraje de Ficción compiten Estimados señores (El Circo Film, Ágora Films), Malta (Perro de Monte), La ciénaga entre el mar y la tierra (Mago Films S.A.S.) y Uno, entre el oro y la muerte (Clover Studios). Para Mejor Largometraje Documental, los nominados son La salsa vive (64A Films S.A.S.), El Pantera (Planeador Films), Alma del desierto (Guerrero Films) y Choibá: la danza de la ballena yubarta (Canoa Films, Ruge Films).

En Mejor Largometraje Iberoamericano figuran Aún estoy aquí (Ainda estou aquí), de Brasil; El 47, de España; Pepe, de República Dominicana, y El eco, de México. Mientras tanto, la categoría de Mejor Cortometraje de Animación incluye a Ocaso (Sugarmind Films & Arts), Cuerpo de esta sombra (Stefany Jaramillo Pinto), Quebranto (Issabella Rozo González) y Tapir Memories (Pedro Nel Cabrera Vanegas).

Entre los cortos de ficción, los nominados son Un día de mayo (Rara Cine), Malicia (La Montaña Cine), Nea (Códigos Global) y Un pájaro voló (BØlier Films). En Mejor Cortometraje Documental, los aspirantes son Pirsas (Jaime E. Manrique / Angélica María Torres), Estamos en el mapa (Resonancias Producciones), Tierra encima (Vuelco) y Bandera roja (RTVCPlay / Guerrero Films).

En las categorías de talento individual, destacan Camila Beltrán (Mi Bestia), Natalia Santa (Malta), Jorge Forero (Matrioshka) y Patricia Castañeda (Estimados señores) como nominados a Mejor Dirección.