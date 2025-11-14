Tenga cuidado: Invima alertó circulación de un lote falsificado de Noxpirin; así lo puede identificar

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria tras detectar la comercialización ilegal en el país de un producto falsificado de Noxpirin, el reconocido medicamento para aliviar los síntomas del resfriado común y la gripa.

De acuerdo con la autoridad regulatoria, este medicamento adulterado identificado como “Noxpirin plus cápsula Lote 15890724 FV 07-2026” representa un riesgo significativo para la salud de los consumidores, especialmente porque se desconoce su composición real, su origen y las condiciones en que ha sido fabricado, transportado y almacenado.

La alerta surgió luego de que el titular del registro sanitario de Noxpirin Plus, Laboratorios Siegfried S.A.S., confirmó la presencia en el mercado de un producto que utiliza de forma indebida su marca y que replica datos reales de lote, pese a no haber sido fabricado por la empresa.

La compañía notificó al Invima sobre la aparición de este lote “gemelo” y sobre las diferencias notorias respecto al medicamento original.

“La falsificación de un medicamento no solo engaña al consumidor, sino que pone en riesgo su salud. Invitamos a la ciudadanía a verificar siempre el registro sanitario y a abstenerse de adquirir productos cuya autenticidad genere dudas”, señaló William Saza, director de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima.

Noxpirin Plus Cápsula cuenta en Colombia con el registro sanitario INVIMA 2015M-0004030-R1, vigente bajo la modalidad de Fabricar y vender, a nombre de Laboratorios Siegfried S.A.S.

Sin embargo, el laboratorio detalló que no reconoce el producto que actualmente circula bajo el lote 15890724 con fecha de vencimiento julio de 2026, pues presenta alteraciones evidentes en aspectos como el color, el brillo y la diagramación de los empaques, así como en la tipografía, el contenido del envase primario y el codificado. También se identificaron variaciones físicas en las cápsulas que lo diferencian del medicamento auténtico.