Bad Bunny anunció un concierto más de su residencia y será transmitido en vivo para el mundo

¡Confirmado! Bad Bunny extenderá su exitosa residencia No me quiero ir de aquí. La última fecha será el próximo 20 de septiembre y se transmitirá en vivo y en exclusiva por Amazon Prime y Twich.

El anuncio se hizo a través de las cuentas de Amazon Music: “Acho PR es otra cosa. Bad Bunny ‘No me quiero ir de aquí: una más’ transmisión en vivo septiembre 20. Se podrá ver gratis en la app de Amazon Music, Prime Video y Twich”, dice la publicación.

Bad Bunny lo confirmó a través de su cuenta de X, anunciando que la boletería para esta nueva presentación será exclusiva para residentes de Puerto Rico, como lo fueron las primeras nueve.

Con este anunció se mantienen las especulaciones de los fanáticos en redes sociales sobre los artistas que aún no han sido invitados a la residencia. Muchos han fantaseado con una reconciliación entre Bad Bunny y J Balvin, otros han querido ver en la casita, escenario central del concierto, a Anuel, pero quizás los artistas más esperados por los fanáticos sean las leyendas del género Tego Calderón y Don Omar.