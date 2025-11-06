Revelan nuevos detalles sobre el crimen del estudiante de Los Andes: pelea habría comenzado por señalamiento dentro de discoteca

La Fiscalía reveló nuevas piezas clave sobre el homicidio del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, ocurrido la madrugada del 31 de octubre en Chapinero.
Durante una audiencia reciente, el ente acusador imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, mientras el proceso comienza a centrarse en el papel de una mujer vestida con un disfraz azul, cuya intervención habría sido determinante en la agresión.
De acuerdo con las grabaciones de cámaras de seguridad y con la reconstrucción de los hechos, Moreno salió de un bar junto a un amigo cuando fue interceptado por un grupo conformado por dos hombres y dos mujeres. Uno de los atacantes, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, llevaba el rostro pintado de rojo y negro y, sin mediar palabra, golpeó por la espalda al joven universitario.
Según la investigación, el ataque se habría originado tras un comentario dentro del establecimiento. Una mujer, que vestía un disfraz azul, lo habría señalado y dicho: “ese es el de la discoteca”, expresión que desató la violenta persecución.