El asesinato del estudiante de Los Andes que conmociona a Bogotá: las claves del caso y las versiones hasta el momento

La madrugada del 31 de octubre, la celebración de Halloween en el norte de Bogotá terminó convertida en una tragedia. Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, fue atacado por un grupo de personas disfrazadas tras salir de una discoteca en Chapinero.
Horas después, falleció en el Hospital Simón Bolívar a causa de un trauma craneoencefálico severo.
De acuerdo con las autoridades, el joven de 20 años fue agredido hacia las 3:25 a. m., a las afueras del bar Before Club, ubicado en la calle 64 con carrera 15. Moreno y un amigo caminaban por la zona cuando fueron interceptados por varias personas disfrazadas.
“Una de ellas, con un disfraz azul, señalaba a mi amigo y decía: ‘Era él, ese era el de la discoteca’”, relató un testigo del hecho. En su declaración, añadió que “uno de los agresores golpeó a Jaime por la espalda, lo derribó y luego le daban patadas en la cara”.
El parte médico confirmó luego el diagnóstico: “trauma craneoencefálico severo”. Moreno fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Simón Bolívar, donde “entra en paro cardiorespiratorio y pese a las maniobras de reanimación realizada por el personal asistencial, se declara fallecido”.
Durante esa madrugada, fueron capturados tres sospechosos: Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. “Estas tres personas, las cuales son capturadas posteriormente, no registran antecedentes penales. Se produce una riña como tal entre ellos”, explicó el comandante de Barrios Unidos.