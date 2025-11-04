El asesinato del estudiante de Los Andes que conmociona a Bogotá: las claves del caso y las versiones hasta el momento

La madrugada del 31 de octubre, la celebración de Halloween en el norte de Bogotá terminó convertida en una tragedia. Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, fue atacado por un grupo de personas disfrazadas tras salir de una discoteca en Chapinero. Horas después, falleció en el Hospital Simón Bolívar a causa de un trauma craneoencefálico severo. De acuerdo con las autoridades, el joven de 20 años fue agredido hacia las 3:25 a. m., a las afueras del bar Before Club, ubicado en la calle 64 con carrera 15. Moreno y un amigo caminaban por la zona cuando fueron interceptados por varias personas disfrazadas. Lea aquí: ¿Quién era Jaime Esteban Moreno Jaramillo? El estudiante de Los Andes que murió tras una fiesta de Halloween en Bogotá “Una de ellas, con un disfraz azul, señalaba a mi amigo y decía: ‘Era él, ese era el de la discoteca’”, relató un testigo del hecho. En su declaración, añadió que “uno de los agresores golpeó a Jaime por la espalda, lo derribó y luego le daban patadas en la cara”. El parte médico confirmó luego el diagnóstico: “trauma craneoencefálico severo”. Moreno fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Simón Bolívar, donde “entra en paro cardiorespiratorio y pese a las maniobras de reanimación realizada por el personal asistencial, se declara fallecido”. Durante esa madrugada, fueron capturados tres sospechosos: Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. “Estas tres personas, las cuales son capturadas posteriormente, no registran antecedentes penales. Se produce una riña como tal entre ellos”, explicó el comandante de Barrios Unidos.

FOTO: Policía.

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso, abrió investigación por homicidio y legalizó la captura de Suárez Ortiz. Las dos mujeres quedaron en libertad por falta de pruebas.

¿Quién es el principal señalado?

Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, cursa Ingeniería Mecánica en la Universidad de los Andes, la misma institución donde estudiaba la víctima. En su perfil de LinkedIn se describe como “estudiante de ingeniería mecánica e ingeniería industrial, con habilidades en el manejo de herramientas informáticas como Excel (nivel avanzado), Matlab, Ansys e Inventor Professional. Poseo intereses en la...”.

De acuerdo con los registros oficiales, Suárez está inscrito en el Sisbén como persona en condición vulnerable y presenta anotaciones por “comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte masivo de pasajeros” por colarse en TransMilenio, aunque no tiene antecedentes penales.

Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, sería el principal sospechoso del caso. FOTO: LinkedIn.

Lo que dicen los testigos y las primeras versiones

El primer testigo fue clave para orientar la investigación. Además de relatar el momento del ataque, entregó las descripciones de los agresores, lo que permitió las capturas iniciales. Más tarde, videos difundidos por Citytv mostraron la golpiza y reforzaron la hipótesis de que se trató de un ataque a mansalva, más que de una riña espontánea. Las pesquisas apuntan a que el crimen habría surgido de un acto de intolerancia dentro del establecimiento. En la audiencia de legalización, se mencionó que el testigo identificó los disfraces, pero no señaló directamente a los detenidos. También se alegó una vulneración del derecho a guardar silencio, lo que fue descartado por el despacho judicial. Conozca: Atención: Revelan videos de la brutal golpiza que le causó la muerte al estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno} Surgió además una versión que hablaba de una supuesta “justicia por propia mano” tras una conducta impropia de la víctima, hipótesis que el abogado de la familia y la representación legal rechazaron tajantemente por “ruin”. Por su parte, la congresista María del Mar Pizarro, propietaria del bar Before Club, mencionó haber escuchado otra teoría: una disputa por un taxi. Las autoridades, sin embargo, insisten en que serán las cámaras del sector y del interior del local las que ayuden a esclarecer los hechos.

La pelea judicial y las hipótesis enfrentadas

El juez de control de garantías avaló la captura de Suárez Ortiz, mientras la defensa del joven pidió revisar la validez de las pruebas. Las grabaciones obtenidas por la Fiscalía muestran a un hombre golpeando a Moreno hasta dejarlo inconsciente. El abogado de la familia, Camilo Rincón, anunció que pedirá imputación por homicidio agravado. “Esto no fue una riña, como se quiso manejar en un principio. Fue un ataque”, sostuvo. Rincón también afirmó que habría un segundo agresor, aún no identificado. “Esperamos que el detenido colabore con la justicia y revele quién fue el otro homicida”. Lea también: “Jaime Esteban intentó evitar la pelea”: abogado de la familia del joven asesinado en Halloween

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes asesinado. FOTO: LinkedIn.

Dolor y reclamos de justicia

La Universidad de los Andes expresó su pesar por el asesinato de uno de sus estudiantes. “Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor”, manifestó en un comunicado. La institución activó sus protocolos de acompañamiento psicológico y se comprometió a colaborar con las autoridades.

Familiares y allegados de Jaime Esteban lo recordaron como un joven tranquilo, disciplinado y apasionado por el ajedrez. Su hermano David lo describió como “el hermano que todo el mundo debería haber tenido”. Le puede interesar: “Solo le dije ‘cuídate mucho’”: el relato del hermano del estudiante de Los Andes asesinado en Halloween En una carta pública, sus padres escribieron: “Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre, unos abuelos y su núcleo familiar puede experimentar”. Añadieron: “Hemos perdido un ser maravilloso e irreemplazable. Único, auténtico, católico, y dejó una familia totalmente destruida”. El abogado de la familia señaló que la agresión fue reflejo de “una cultura violenta que crece entre los jóvenes”. Su tío recordó que, horas antes de morir, Jaime había confirmado su asistencia a una reunión familiar: “¿Vas a ir? –Sí, claro, por supuesto, yo voy”.

Las exequias y lo que sigue en la investigación

El sepelio de Jaime Esteban se llevó a cabo el lunes 3 de noviembre en la Parroquia Cristo Rey y su cuerpo fue sepultado en el Cementerio Jardines de Paz. Durante la ceremonia, familiares y amigos exigieron justicia y la captura de todos los implicados. La congresista María del Mar Pizarro aseguró que “nos solidarizamos completamente con la familia de Jaime Esteban” y señaló que las autoridades “aún no han solicitado los videos de seguridad del local”. Según los investigadores, “las cámaras son clave para establecer qué pasó y quién es el segundo involucrado”. El proceso continúa en manos de la Fiscalía, que imputará cargos formales este 5 de noviembre. La familia Moreno Jaramillo espera que el caso avance con celeridad y que el crimen no quede impune.

