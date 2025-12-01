OMS respaldó fármacos para la obesidad, pero advirtió que no es una “solución mágica”

Los fármacos GLP-1, eficaces contra el sobrepeso y la diabetes, podrían convertirse en una herramienta clave para frenar la obesidad, que afecta a más de mil millones de personas en el mundo, señaló este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se les conoce bajo los nombres comerciales Ozempic, Wegovy o Mounjaro. Surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y, más recientemente, se utilizan para facilitar la pérdida de peso.
Estos fármacos, denominados GLP-1, imitan la acción de esta hormona vinculada tanto con la secreción de insulina como con la sensación de saciedad mediante mecanismos cerebrales.
La agencia de salud de la ONU publicó el lunes sus primeras directrices sobre cómo pueden ser utilizados para tratar la obesidad crónica en adultos.