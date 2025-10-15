Preocupante: Aumento sin precedentes de CO2 en la atmósfera en 2024; la ONU pide acciones urgentes

La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera registró el año pasado un aumento sin precedentes, advirtió el miércoles la ONU, que pidió acciones urgentes para reducir las emisiones.

Le puede interesar: Orquídeas Drácula: todas las especies están en peligro de extinción, según la UICN

“En 2024 la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera experimentó un incremento sin precedentes y marcó un nuevo máximo”, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en un informe.

Se trata del “mayor incremento desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957”, agregó esta agencia de la ONU.

La OMM precisó que los nuevos récords fueron alcanzados por los tres principales gases de efecto invernadero: el CO2, el metano (CH4) y el óxido nitroso (N20).