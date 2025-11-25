Las operaciones de la familia Alcocer en el Banco Agrario: créditos por $8.000 millones y el contrato de una sucursal por diez años

Entre 2022 y 2025, hay varias solicitudes de crédito y un contrato de arrendamiento que involucraron a empresas de María Teresa y Juan Carlos Alcocer, hermanos de la primera dama de Colombia; según reveló el periodista Sebastián Nohra de Blu Radio, estas operaciones involucraron montos superiores a los 8.000 millones de pesos y se desarrollaron mientras Hernando Chica Zuccardi presidía la entidad

Sobre Chica Zuccardi, hay que tener en cuenta que, desde el inicio del actual gobierno, el Banco Agrario ha sido dirigido por él, quien además trabajó con Gustavo Petro cuando este fue alcalde de Bogotá. Su cercanía con Verónica Alcocer es conocida dentro y fuera de la entidad: ambos son de Sincelejo y comparten conexiones familiares que han hecho política en el Cesar. De acuerdo con Nohra, la primera dama promovió su llegada al banco en 2022, un elemento que permite contextualizar la relación entre la familia Alcocer y las operaciones financieras revisadas.

Ese punto de partida se conectó, meses después, con un negocio inmobiliario planificado para ejecutarse mediante dos créditos.

De acuerdo a un correo del 23 de noviembre de 2022 en el que Andrés Niño Castrillón, entonces jefe de alianzas estratégicas de banca agropecuaria, describe a su equipo un proyecto que incluía a PRAGA Servicios Inmobiliarios S.A. y a FEMA Reforestaciones S.A.S. La propuesta se sustentaba en dos préstamos: uno por 4.236 millones y otro por 3.767 millones. Para ese momento, María Teresa Alcocer tenía el 89,8% de PRAGA y el 25% de FEMA; su esposo, Carlos Gutiérrez, otro 25%.

El esquema operativo contemplaba que los arriendos derivados del proyecto ingresaran directamente al banco para garantizar los pagos. Aunque la aprobación de créditos no constituye un delito, el caso planteó interrogantes sobre el uso de la banca pública para respaldar negocios inmobiliarios en Bogotá vinculados a familiares del presidente, mientras la entidad mantiene una misión centrada en el fomento agropecuario. Las solicitudes no han sido aprobadas y permanecen detenidas en la dirección comercial zonal.