Las artesanías wayúu que llegaron a la Semana de la Moda de París, donde estuvo la primera dama: ¿cómo se financió el viaje?

Mientras en Colombia crecía la controversia por el viaje a París de la primera dama, Ana Lucía Pineda, las artesanías de La Guajira hicieron parte de la agenda internacional que se desarrolló en la capital francesa durante la Semana de la Moda que se llevó a cabo del 28 de septiembre al 6 de octubre pasasdo. La presencia del departamento estuvo vinculada al proyecto Territorios Vivos y a una articulación con la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamas), que decidió incluir ese territorio wayúu en esta programación. El viaje de Pineda, esposa del presidente Abelardo De la Espriella, terminó en el centro del debate político por la forma en que se financiaron sus gastos y por el contraste entre su presencia en los eventos de moda en Francia y la atención que todavía demandaba la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, presentó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para conocer quién pagó los tiquetes, alojamiento, alimentación, transporte y otros gastos de la primera dama. Lea también: Las casas, fundación y otros detalles de los movimientos de la primera dama tras el terremoto Pineda respondió públicamente que asumió los costos de su desplazamiento con recursos propios. “Pagué todo con recursos propios. Puedo ir a París y a donde quiera en el mundo con mi plata”, aseguró. En ese contexto se produjo la participación de las artesanas guajiras. Sara Daza Maestre, gestora social de La Guajira y profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia, contestó a EL COLOMBIANO los detalles del viaje a París para llevar las artesanías guajiras. La esposa del gobernador Jairo Aguilar Deluque explicó a EL COLOMBIANO que la inclusión de La Guajira no fue una decisión tomada de manera unilateral desde la Gobernación.

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“La participación de La Guajira en París surgió a partir de la articulación con Asodamas, organización que tomó la decisión de incluir a nuestro departamento dentro de esta agenda internacional”, señaló. La gestora social Daza Mestre defendió además la importancia de que la artesanía guajira apareciera en una plataforma como la Semana de la Moda de París. Lea también: La primera dama Ana Lucía Pineda llevó a París emprendimientos de artesanos colombianos, ¿cómo le fue? A su juicio, el objetivo no era simplemente mostrar productos en una vitrina internacional, sino abrir conexiones que pudieran beneficiar posteriormente a las comunidades. “Para nosotros, estar en París no significaba simplemente llevar una artesanía. Significaba llevar el talento y los saberes de La Guajira a un ecosistema internacional donde la moda, el diseño, la cultura y la artesanía dialogan y generan nuevas oportunidades”, explicó a este diario. La financiación del viaje, en torno a las artesanías wayúu, se estructuró mediante un modelo de articulación entre el sector público, el sector privado y organizaciones sociales. Por el lado institucional, el proceso fue liderado por la gestora social de La Guajira a través de la Casa del Artesano, en alianza con Asodamas, entidad que coordinó e incluyó al departamento en la agenda internacional. No se pierda: La primera dama Ana Lucía Pineda llevó a París emprendimientos de artesanos colombianos, ¿cómo le fue? La delegación guajira estuvo representada por Lays Carolina Móvil, vinculada a la Casa del Artesano de La Guajira, proceso impulsado desde la gestión social del departamento. También participó Angélica De Luque, del taller artesanal Conchita Iguarán, con respaldo financiero y logístico de la Fundación Argos, según explicó la gestora social de La Guajira. Ese componente privado es, según Daza, una parte importante de la historia detrás del viaje. Sara Daza Mestre recalcó que la presencia de los artesanos no fue exclusivamente producto de una gestión institucional, sino que involucró a organizaciones que ya venían desarrollando proyectos con las comunidades en La Guajira. Siga leyendo: ¿Quién es Ana Lucía Pineda? La empresaria que se convierte en la nueva primera dama de Colombia “La apuesta por llevar la artesanía guajira a escenarios internacionales no fue únicamente institucional”, sostuvo. Según explicó, la selección estuvo ligada a los procesos que esas organizaciones ya adelantaban en el territorio y a la intención de mostrar en París diferentes técnicas y expresiones de la identidad artesanal del departamento.

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La mochila que llegó a París

Una de las piezas que terminó en el centro de esa muestra fue la mochila “Latidos de Woumain (Latidos de nuestra tierra)”, presentada dentro de Territorios Vivos, iniciativa cuya curaduría estuvo guiada por la diseñadora Manuela Álvarez. L La mochila fue elaborada completamente a mano mediante la técnica de crochet por la maestra artesana Carmen Gámez, con diseño y dirección creativa de Lays Carolina Móvil Gámez, empresaria, diseñadora y gestora cultural indígena del pueblo wayúu (perteneciente al clan Apshana).

Es fundadora de la marca ALEWASHI (que significa “Unidos” en español), un emprendimiento familiar y social. El diseño de la mochila que viajó a París incorpora elementos de la flora y la fauna guajira, entre ellos los flamencos, el cardenal guajiro y el cardón. Daza considera que allí estuvo uno de los principales mensajes de la participación guajira: demostrar que los saberes ancestrales pueden entrar en los circuitos internacionales de la moda sin que eso implique desprenderse de su origen.

Reuniones en París con artesanos

La agenda, sin embargo, no se limitó a una pasarela. En París, las propias artesanas tuvieron que explicar el significado de sus piezas, las técnicas con las que trabajan y la historia de los conocimientos que se transmiten alrededor de los tejidos. Uno de los encuentros se produjo con la Chambre de Métiers et de l’Artisanat – Île-de-France, donde se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de los oficios, la innovación desde la tradición, la dignidad económica de los artesanos y el acceso a mercados internacionales.

Estas son algunas de las muestras artesanales guajiras que se llevaron a París para la Fashion Week donde participó la primera dama Ana Lucía Pineda. Foto: Asodamas.

También hubo un intercambio con artesanos de la zona rural de Vétheuil, experiencia que, de acuerdo con Daza, permitió comparar las formas de organización y comercialización de los oficios rurales en Francia con las prácticas de las comunidades artesanales guajiras. “Más que hablar solamente de una exhibición, hablamos de una experiencia de relacionamiento e intercambio de saberes”, afirmó la gestora social a EL COLOMBIANO. La pregunta que queda ahora es qué tan lejos llegará ese intercambio. Hasta el momento, Daza habla principalmente de posibilidades de cooperación, formación y nuevos contactos, más que de negocios concretos cerrados durante la visita. Entre las posibilidades que menciona está el fortalecimiento de alianzas con la Chambre de Métiers et de l’Artisanat – Île-de-France. También aparece un proyecto que podría tener una consecuencia más tangible en el departamento. Según explicó Daza, Asodamas viene trabajando en la proyección de alrededor de 30 talleres artesanales en distintos territorios del país y dentro de esa iniciativa se contempla que uno de esos espacios pueda construirse en La Guajira. Le puede interesar: Así lideran la primera y segunda dama las ayudas tras el terremoto “Eso para nosotros es fundamental porque significa que la experiencia internacional puede traducirse en infraestructura, formación, intercambio de conocimientos y nuevas oportunidades para nuestras artesanas en el territorio”, aseguró. La propia gestora social reconoce que el verdadero resultado no puede medirse únicamente por la presencia en una pasarela de París. El reto, dice, es que los contactos y conocimientos adquiridos terminen ampliando las posibilidades comerciales de las artesanas en su lugar de origen. “Nuestras artesanas regresan con nuevos conocimientos, nuevos contactos y una visión más amplia de lo que puede llegar a ser su oficio”, señaló. Y allí ubica el verdadero punto de referencia para medir el éxito de la visita. “Si conseguimos que una artesana de La Guajira pueda pasar de producir para su entorno a relacionarse con nuevos mercados, conocer otras técnicas, participar en intercambios y encontrar nuevas oportunidades para comercializar su trabajo, entonces París realmente empieza a tener un impacto en el territorio”, concluyó Daza. Mientras la primera dama defendía que su viaje fue pagado con recursos propios y desde el Congreso se exigían explicaciones sobre su financiación, en París la delegación guajira buscaba convertir una vitrina internacional en una oportunidad para sus artesanas. Además, el viaje coincidió con un escenario particularmente sensible: la primera dama había tenido un papel visible en la gestión de ayudas para la emergencia del terremoto de agosto, a través de iniciativas como “Colombia, un solo corazón”, campaña que canalizó ayuda para damnificados. La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, cuya presidenta y fundadora es Pineda, también participa en esas labores de atención humanitaria. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas