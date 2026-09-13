El despilfarro de la “paz total”: $125.174 millones dilapidados entre honorarios VIP y vuelos a Catar

La última ventana de la “paz total” terminó de cerrarse esta semana. El presidente Abelardo De La Espriella revocó la designación de los representantes del Gobierno en la mesa de diálogos con el ELN y, con esa decisión, puso punto final a los procesos de negociación (12 en total) abiertos durante el gobierno de Gustavo Petro.
La decisión llegó después de casi cuatro años de una política que convirtió el diálogo con guerrillas, disidencias y organizaciones criminales en una de las principales apuestas del anterior Gobierno y que implicó una estructura de delegados, negociadores, viajes, esquemas de seguridad y logística financiada con recursos públicos.
El balance financiero permite dimensionar el tamaño de esa criticada apuesta: $125.174 millones fueron ejecutados entre agosto de 2022 y junio de 2026 para sostener las distintas mesas y acercamientos de paz, según cifras del Ministerio de Hacienda.
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Pésima negociación: grupos criminales crecieron un 90% en el marco de la “paz total” y suman 28.802 integrantes.
Ahora, con las mesas cerradas y los procesos desmontados, esa cifra adquiere otra dimensión. El nuevo Ejecutivo recibió unas negociaciones suspendidas, fracturadas o sin resultados definitivos y decidió acabar con ellas en lugar de reactivarlas.