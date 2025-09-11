Petro anunció “fin del contrato” del Canal 1 y ordenó abrir nueva licitación, ¿expropiación y censura?

El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta en X que el contrato de concesión del Canal 1 “llegó a su fin” y ordenó abrir un nuevo proceso licitatorio, pese a que la vigencia del actual se extiende hasta 2027.

“Llegó al final el contrato del Canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”, apuntó Petro.

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio pocas horas después de que Plural Comunicaciones, consorcio a cargo del canal, emitiera un comunicado en el que denunció una persecución sistemática por parte de diferentes entidades del Estado.

Lea más: Canal 1 denuncia persecución sistemática del Gobierno Petro tras investigación de la SIC: “se inscribe en un patrón de hostigamiento”

La empresa cuestionó especialmente la investigación abierta por la Superintendencia de Industria y Comercio contra Canal 1 y Caracol Radio, por una presunta integración empresarial que no habría sido notificada previamente.

Según Plural Comunicaciones, la actuación de la SIC “desconoce los hechos” y hace parte de un “patrón de hostigamiento” que involucra también al Ministerio de las TIC. La compañía advirtió que estas presiones buscan debilitar a un medio de comunicación independiente.