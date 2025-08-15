x

Petro arremete contra la Andi: cuestiona acuerdo nacional y visión del empresariado

El presidente Gustavo Petro respondió al presidente de la Andi, y cuestionó tanto su propuesta de acuerdo nacional como su visión sobre salarios, productividad y reformas sociales.

  Presidente de la Andi, Bruce Mac Máster, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: archivo y cortesía
    Presidente de la Andi, Bruce Mac Máster, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: archivo y cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica relación con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), su ausencia en el evento empresarial que se realiza en Cartagena, y la propuesta de acuerdo nacional impulsada por Bruce Mac Máster, líder del gremio.

Tras la revelación de Mac Máster de que intentó en múltiples ocasiones establecer un acuerdo nacional con Petro y que incluso lo había invitado al congreso, pero nunca recibió respuesta, el mandatario afirmó que dicho acuerdo “siempre fue de él con él mismo y siempre consistió en mantener al trabajador con bajo salario.

En contexto: Petro no fue invitado al Congreso de la Andi en Cartagena: esta es la historia

Críticas a la visión del empresariado sobre productividad y salarios

Petro cuestionó la visión de Mac Máster frente a la industrialización y la productividad: “Nunca pensó, como lo demuestran las estadísticas, que elevar los salarios y la estabilidad laboral podía ser el factor más importante de la reactivación económica. Nunca consideró que la industrialización se impulsa con la reforma agraria y la generalización de la educación superior entre los jóvenes, ni vio el camino de la productividad basado en el conocimiento. A duras penas aceptó que era necesaria una tasa real de interés más baja, y no lucha por lograrlo”.

Puede leer: Bruce Mac Master asegura que el propio presidente Petro le pidió no invitarlo al Congreso de la Andi

Acusaciones sobre sabotaje de políticas económicas y sociales

El presidente agregó que Mac Máster obstaculizó las reformas sociales del Gobierno: “Saboteó la ley de financiamiento, derrotando el artículo que permitía bajar al 30% el impuesto de renta a todas las empresas del país, y se dedicó a bloquear reformas sociales. Olvidó que el tiempo del neoliberalismo mundial ya pasó y que Colombia es el país más desigual de América, lo que impide un crecimiento sano”.

Además, afirmó que Mac Máster lidera un “seudoempresariado que vive del Estado, no paga impuestos, bloquea la competencia limpia y mantiene ideologías anacrónicas y totalitarias, contrarias al sentido liberal”.

El acuerdo nacional entre el Gobierno y empresarios

Finalmente, Petro indicó que un acuerdo nacional debe involucrar a fuerzas sociales diversas y al pueblo colombiano: “El verdadero empresariado de Colombia lucha solo sin mucha organización y a él le tendemos la mano. No es mirándose a los espejos solos, gritándose a sí mismos embelesados en la ignorancia, hasta que los espejos se rompan”.

Lea aquí la polémica: “Ni una sola vez obtuve una respuesta positiva”: Bruce Mac Máster explica por qué Petro no fue al congreso de la Andi

