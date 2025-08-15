Petro arremete contra la Andi: cuestiona acuerdo nacional y visión del empresariado

Críticas a la visión del empresariado sobre productividad y salarios

Petro cuestionó la visión de Mac Máster frente a la industrialización y la productividad: “Nunca pensó, como lo demuestran las estadísticas, que elevar los salarios y la estabilidad laboral podía ser el factor más importante de la reactivación económica. Nunca consideró que la industrialización se impulsa con la reforma agraria y la generalización de la educación superior entre los jóvenes, ni vio el camino de la productividad basado en el conocimiento. A duras penas aceptó que era necesaria una tasa real de interés más baja, y no lucha por lograrlo”. Puede leer: Bruce Mac Master asegura que el propio presidente Petro le pidió no invitarlo al Congreso de la Andi

Acusaciones sobre sabotaje de políticas económicas y sociales

El presidente agregó que Mac Máster obstaculizó las reformas sociales del Gobierno: “Saboteó la ley de financiamiento, derrotando el artículo que permitía bajar al 30% el impuesto de renta a todas las empresas del país, y se dedicó a bloquear reformas sociales. Olvidó que el tiempo del neoliberalismo mundial ya pasó y que Colombia es el país más desigual de América, lo que impide un crecimiento sano”. Además, afirmó que Mac Máster lidera un “seudoempresariado que vive del Estado, no paga impuestos, bloquea la competencia limpia y mantiene ideologías anacrónicas y totalitarias, contrarias al sentido liberal”.

El acuerdo nacional entre el Gobierno y empresarios