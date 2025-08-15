Petro arremete contra la Andi: cuestiona acuerdo nacional y visión del empresariado

El presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica relación con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), su ausencia en el evento empresarial que se realiza en Cartagena, y la propuesta de acuerdo nacional impulsada por Bruce Mac Máster, líder del gremio.
Tras la revelación de Mac Máster de que intentó en múltiples ocasiones establecer un acuerdo nacional con Petro y que incluso lo había invitado al congreso, pero nunca recibió respuesta, el mandatario afirmó que dicho acuerdo “siempre fue de él con él mismo y siempre consistió en mantener al trabajador con bajo salario”.
