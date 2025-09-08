“No se responderá matando civiles”: Petro por secuestro de 45 soldados en el Cauca

El presidente Gustavo Petro rechazó el secuestro de 45 militares en zona rural de El Tambo (Cauca). Afirmó que, pese a que detrás de la asonada están los ilegales de las disidencias, la Fuerza Pública no accionará sus armas contra la población civil.

“Bombas y acosamiento civil contra militares, no serán respondidos matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias. Liberar el territorio nacional de las mafias es la orden del Presidente”, apunto el jefe de Estado en su cuenta de X.

Los uniformados llegaron hasta la vereda Los Tigres –zona rural de El Tambo (Cauca)– y, en medio de las operaciones, fueron rodeados por un grupo de 600 personas.

El grupo de soldados retenidos pertenece a la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4. Inicialmente, eran 72 los hombres que permanecían secuestrados, sin embargo, con el paso de las horas, se ha logrado la extracción de 27 de los soldados.

El Ejército atribuyó esta asonada al Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, grupo armado que obedece las órdenes de alias Iván Mordisco. De acuerdo con la información oficial, los civiles fueron usados como “escudo” para frenar el desarrollo de las operaciones militares.