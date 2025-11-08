El polémico viaje de influencers colombianos a Israel que desató miles de críticas: ¿turismo o estrategia?

Una oleada de críticas ha impactado durante los últimos días a un grupo de reconocidos influencers colombianos, incluyendo a personalidades como Kika Nieto, Johanna Fadul, Juan ‘Food Time’, Alexander Ospina, conocido como ‘Te amo hijo TV’ y hasta el chef Nicolás de Zubiría, a raíz de un reciente viaje a Israel.
La polémica se desató en redes sociales, donde miles de internautas calificaron la visita como un “turismo de guerra”, “blanqueamiento” o “limpiada de cara” a Israel en el contexto del conflicto en Medio Oriente y su ofensiva militar en la Franja de Gaza, en Palestina.
El viaje, al que asistieron también figuras como María Clara Rodríguez, el actor Mauricio Mejía, Daniela Vidal, Daniel Maldonado, Sebastián Ospina ‘tatanfue’ entre otros, fue confirmado por la actriz Johanna Fadul como una invitación directa de la Embajada de Israel.
A pesar de la controversia, los participantes han compartido contenido en sus redes que los muestra de fiesta, disfrutando de la gastronomía local y posando frente a sitios turísticos como el Mar Muerto y Tel Aviv. Es decir, mostrando y destacando la mejor cara israelí.
Y es que ninguno de los mencionados había revelado la manera en la que llegaron a ese país (pero en redes ya había cuestionamientos sobre la coincidencia de todos en el viaje), hasta que la reconocida actriz dijo que fue por parte de la embajada, tras recibir señalamientos de promover el “ocultamiento del genocidio”, en Gaza.
Por esta razón, otra gran cantidad de influenciadores, críticos y hasta activistas, detallaron desde su conocimiento en redes sociales que esta “inesperada” invitación por parte de la Embajada de Israel estaría detrás de una estrategia llamada “soft power”.