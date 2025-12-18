Policía mató a presunto fletero en medio de una balacera en el occidente de Medellín

Momentos de zozobra se vivieron este miércoles 17 de diciembre en el sector de La Torre, parte periférica del Doce de Octubre, cuando los vecinos tuvieron que resguardarse al escuchar los disparos que se desataron en plena vía pública.

La balacera se desató luego de que en medio de un patrullaje normal, una patrulla de la policía encontrara a dos hombres en una moto intentando cometer un hurto. Al proceder a detenerlos, los sujetos comenzaron a disparar contra los uniformados, por lo cual estos desenfundaron sus armas y reaccionaron. En medio del cruce de disparos que cortó la calma de la mañana de este miércoles en el sector, uno de los presuntos criminales cayó herido por los disparos y falleció en el lugar. Su compañero alcanzó a huir, pero el testimonio de los uniformados involucrados señala que también estaba herido, por lo cual es buscado en centros asistenciales de la ciudad.

Apenas horas antes, en la noche del martes 16 de diciembre, otro intento de robo había dejado también un presunto fletero asesinado. El hecho ocurrió en un establecimiento comercial de El Poblado, suroriente de Medellín, en Santa María de los Ángeles, cuando en medio de un presunto atraco, el escolta del concejal de Medellín, Andrés Felipe ‘Gury’ Rodríguez, asesinó a un presunto delincuente. Los hechos ocurrieron mientras que el concejal del Centro Democrático se encontraba en una reunión política y el presunto criminal habría ingresado con la idea de hurtar a los que estaban en el lugar.

Según la versión que entregó Rodríguez, “el hombre ingresó al establecimiento comercial y se dirigió al lugar donde estaba el dueño del restaurante. Se le acercó, le puso un arma de fuego en la cabeza para quitarle una cadena de oro y en ese momento mi conductor, un hombre retirado del Ejército, reaccionó y le dio de baja”.

Del fallecido, identificado como José Ángel Nieto Villanueva de 26 años, se supo que era de nacionalidad venezolana y que había llegado a Medellín desde hace dos meses proveniente de Chile.

En Medellín, desde mediados de 2025, la alcaldía anunció recompensas de hasta 25 millones de pesos por la información que permita la captura de los integrantes de estructuras criminales que se dediquen al fleteo. Hay que recordar que, según cifras oficiales, al día se denuncian casi 20 atracos en Medellín.