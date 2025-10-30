Detective de la Policía de Nueva York murió en Colombia tras someterse a una cirugía estética: estos son los detalles

Alicia Stone, una detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) de 40 años, falleció en Cali, Valle del Cauca, días después de haberse sometido a procedimientos estéticos.

Stone, una mujer de nacionalidad dominicana y madre de tres hijos, había viajado a la capital del Valle del Cauca “con la esperanza de mejorar su apariencia física”.

Lea también: Hallaron muerto al hombre señalado de asesinar a una mujer sobre una moto en la comuna 13, Medellín

Con más de 13 años al servicio en la Oficina de Asuntos Internos del NYPD, se sometió el 16 de octubre de 2025 a una liposucción y a un levantamiento de glúteos brasileño (BBL). Este último procedimiento incluye la transferencia de grasa.

Aunque inicialmente todo al parecer había salido bien, días después del alta médica y mientras se encontraba en proceso de recuperación, la detective fue hallada inconsciente en su habitación de hotel en Cali, por lo que fue trasladada a la Fundación Valle del Lili donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Las primeras versiones de las autoridades apuntan a un “paro cardíaco no especificado”, sin embargo, los familiares de Alicia Stone han expresado serias dudas sobre la versión oficial y exigen una investigación a fondo.

Uno de los que se ha pronunciado sobre la muerte de la policía ha sido su esposo, Michael Stone, quien le declaró a medios estadounidenses que la noticia le fue comunicada mediante una llamada desde Colombia.