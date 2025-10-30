x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Detective de la Policía de Nueva York murió en Colombia tras someterse a una cirugía estética: estos son los detalles

Un equipo de investigadores de Estados Unidos viajó al país para investigar las causales del fallecimiento de la detective. Ya se han dado algunas sanciones para la clínica que hizo el procedimiento.

  • Alicia Stone era una mujer de nacionalidad dominicana que estuvo al servicio del Departamento de Policía de Nueva York durante más de 10 años. Foto: Redes sociales Dominican Politics
    Alicia Stone era una mujer de nacionalidad dominicana que estuvo al servicio del Departamento de Policía de Nueva York durante más de 10 años. Foto: Redes sociales Dominican Politics
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 25 minutos
bookmark

Alicia Stone, una detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) de 40 años, falleció en Cali, Valle del Cauca, días después de haberse sometido a procedimientos estéticos.

Stone, una mujer de nacionalidad dominicana y madre de tres hijos, había viajado a la capital del Valle del Cauca “con la esperanza de mejorar su apariencia física”.

Lea también: Hallaron muerto al hombre señalado de asesinar a una mujer sobre una moto en la comuna 13, Medellín

Con más de 13 años al servicio en la Oficina de Asuntos Internos del NYPD, se sometió el 16 de octubre de 2025 a una liposucción y a un levantamiento de glúteos brasileño (BBL). Este último procedimiento incluye la transferencia de grasa.

Aunque inicialmente todo al parecer había salido bien, días después del alta médica y mientras se encontraba en proceso de recuperación, la detective fue hallada inconsciente en su habitación de hotel en Cali, por lo que fue trasladada a la Fundación Valle del Lili donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Las primeras versiones de las autoridades apuntan a un “paro cardíaco no especificado”, sin embargo, los familiares de Alicia Stone han expresado serias dudas sobre la versión oficial y exigen una investigación a fondo.

Uno de los que se ha pronunciado sobre la muerte de la policía ha sido su esposo, Michael Stone, quien le declaró a medios estadounidenses que la noticia le fue comunicada mediante una llamada desde Colombia.

“El médico que me llamó desde Colombia solo me dijo que mi esposa acababa de fallecer. No tenía ninguna información que darme cuando le pregunté... algo no cuadra”, expresó el también detective del NYPD agregando que Alicia gozaba de buena salud y había hablado con ella el día anterior a la tragedia.

“No tengo confianza en nada de lo que ha ocurrido en Colombia en este momento”, subrayó Michael, quien viajó a Cali para buscar claridad sobre lo ocurrido además de que solicitó una autopsia independiente en Estados Unidos.

Sanciones para la clínica que operó a Alicia Stone

Tras conocerse el caso, la Secretaría de Salud de Cali realizó una inspección en la clínica privada del norte de la ciudad, donde se buscaba verificar las condiciones del centro médico.

“Nos permitimos informar que la Secretaría de Salud desplegó un equipo de respuesta a la institución prestadora de salud. En las primeras 24 horas de reportado el suceso, verificamos las condiciones de las normas de habilitación en salud”, expresó la entidad en un comunicado.

Plastikos Cirujanos S.A.S., como fue identificado el lugar, fue cerrado temporalmente debido a que se encontró una deficiencia relacionada con el talento humano.

El cierre se mantiene mientras las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la Nación, adelantan la investigación para establecer las causas exactas del deceso y determinar si existió negligencia médica o irregularidades en el procedimiento o atención postoperatoria.

El cuerpo de Alicia Stone fue repatriado a Estados Unidos, mientras que un equipo de investigadores estadounidenses también viajó a Cali para revisar los registros médicos y corroborar los procedimientos realizados.

Siga leyendo: Tres capturas y una prófuga: así va el caso de las 48 mujeres contagiadas por una micobacteria en Medellín

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida