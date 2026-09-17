“No son moneda de negociación”: De la Espriella rechaza “canje” de policías secuestrados por el ELN

El ELN reveló este jueves un video en el que aparecen con vida tres policías secuestrados hace un mes en la vía que comunica a Ocaña con Cúcuta, en Norte de Santander. Se trata del mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de la DIJIN.

Tras conocerse la prueba de supervivencia, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el grupo armado también mantiene secuestrada a la ciudadana Angi Jácome y rechazó la posibilidad de un eventual canje planteado por el ELN. “NO habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación”, afirmó el mandatario.

De la Espriella aseguró que desde el 17 de agosto ordenó desplegar “todas las capacidades de la Fuerza Pública” para ubicar a los secuestrados y llevar ante la justicia a los responsables.

Señaló que esa orden continúa vigente y que las operaciones serán intensificadas. “Libérenlos inmediatamente, sanos y salvos, y sin condiciones”, exigió.