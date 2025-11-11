Por un sueño hallaron los cuerpos de un padre y su hija en el Urabá antioqueño: llevaban 26 años desaparecidos

Por más de un mes, el personal de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) recorrió todo el corregimiento El Tomate, del municipio de San Pedro de Urabá, para buscar a dos personas, padre e hija, que se encontraban desaparecidas hace 26 años, pero no tuvieron éxito. La revelación de un indígena cambió todo, puesto que mediante un sueño pudo establecer el punto exacto donde estaban y así pudieron recuperar sus despojos mortales.
“Uno de los auxiliares de excavación, perteneciente al pueblo indígena Zenú, compartió tímidamente una revelación: contó que la noche anterior había soñado que los cuerpos estaban a solo unos metros de donde estaban buscando. La antropóloga forense líder de la misión evaluó el nuevo sitio, confirmó que estaba dentro del área de interés y decidió abrir un pozo de sondeo”, explicó Marly Losada, funcionaria de la UPBD.