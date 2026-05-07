¡Aberrante! Hasta transmisión de violaciones en vivo hacía red de pornografía infantil que cayó en Medellín

Hasta transmisiones en vivo sobre violaciones sexuales con niños comercializaba la red internacional de tráfico de pornografía infantil que tenía una de sus bases en Medellín y fue desmantelada en una operación con apoyo internacional.

La desarticulación de esta organización criminal se dio mediante allanamientos simultáneos en varias ciudades de Estados Unidos, Cartagena y la capital antioqueña, gracias a la actuación coordinada entre la Policía colombiana, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia.

Le recomendamos leer: Cayó red de abuso infantil que usaba IA para engañar a niños desde Colombia

Pero también participaron agencias internacionales como la Unidad Investigativa contra el Crimen Transnacional (TCIU), Homeland Security Investigations (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esta última dispuso de sus agentes federales en ciudades como Boston, Columbus (Ohio), Tucson, Fort Lauderdale y Miami, pero también en nuestro país.

La red transnacional, de acuerdo con lo que ha trascendido de la investigación al respecto, se dedicaba a la explotación sexual infantil y a la comercialización de material de abuso sexual de menores de edad mediante plataformas digitales y transmisiones en vivo de dichas agresiones.

En total hubo once capturas: tres en EE. UU., una en Cartagena y siete en Medellín, según informó el alcalde Federico Gutiérrez, quien manifestó su repudio, pues entre ellos había familiares como primas, tías e incluso mamás de las víctimas que tienen edades de entre los 10 meses de edad y los 13 años.