¿Por qué en los países con más sindicalización del mundo, como Islandia, Dinamarca y Suecia, no existe salario mínimo legal?

La razón por la cual países del norte de Europa como Islandia, Dinamarca y Suecia no cuentan con un salario mínimo legal no es una omisión del Estado ni un vacío institucional.
Todo lo contrario. Allí opera uno de los modelos laborales más robustos del mundo: la negociación colectiva de sindicatos altamente desarrollada, con cobertura casi universal del empleo, que funciona como un equivalente, más flexible y más integral, a la legislación estatal.
En estos países, sindicatos y empleadores pactan salarios y condiciones laborales por sectores y ramas productivas.
El resultado es un piso salarial efectivo que se ajusta a cada actividad económica, nivel de experiencia y contexto productivo, sin necesidad de que el Estado imponga una cifra única por ley.
