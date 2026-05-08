Las posibles sanciones que podría tomar la Conmebol contra el DIM por los disturbios en Copa Libertadores

No solo es la pérdida de puntos; el DIM podría tener sanciones deportivas fuertes y multas millonarias que afectarán al club, que, entre otras cosas, aún no está eliminado de los torneos Conmebol en la presente edición. A falta de dos fechas para cerrar la fase de grupos, el Poderoso está en el tercer lugar, lo que le daría el paso a la fase eliminatoria de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero si llegara a ganar y ascender a la segunda casilla de su grupo, avanzaría a la fase de octavos de final de la Copa Libertadores; por ello, las sanciones que Conmebol aplique al cuadro rojo de Medellín podrían afectarlo inmediatamente. Lea también: Flamengo reclamará los tres puntos del duelo ante DIM en el Atanasio: así quedaría la tabla del Grupo A

¿Qué sanciones podría recibir el DIM tras los disturbios ante Flamengo?

Según los antecedentes más recientes, el Poderoso podría recibir una multa entre 100 y 400 mil dólares, según comentan los especialistas, pero además se enfrentaría a una sanción deportiva como pasó con Colo Colo en 2025, cuando además de suspenderlo por cinco fechas como local, lo hizo con cinco más como visitante, lo que le impidió a los hinchas acompañarlo a otras plazas. Por eso, si el DIM llega a avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores o de la Sudamericana, seguramente tendrá que hacerlo a puerta cerrada.

Además, es fijo que perderá los tres puntos del duelo ante Flamengo, lo que le impedirá mejorar en la tabla de posiciones del Grupo A en el cual es tercero con 4 puntos, a dos de Estudiantes de La Plata y Flamengo, que quedará con 10 unidades. Vea también: De vergüenza: Estos son los otros escándalos en Copa Libertadores por disturbios o problemas en los estadios Las determinaciones que tome Conmebol seguramente no se conocerán esta semana, pero sí la próxima, cuando la Comisión de Disciplina analice los testimonios de los comisarios de campo, el informe del árbitro y sus asistentes y los videos que se compartieron en redes para establecer la gravedad de lo ocurrido en la tribuna norte del Atanasio Girardot y que impidió el desarrollo del juego DIM-Flamengo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

Además, puede haber otro atenuante para la sanción y son los mensajes contra FIFA, Conmebol, Dimayor y otros entes del fútbol nacional, continental e internacional que se exhibieron en la gradería norte del estadio.

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