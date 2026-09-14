Petróleo Brent supera los US$108 y Colombia podría recibir más de $40 billones en regalías

El precio del petróleo Brent avanzó 3,46% durante la apertura de los mercados este 14 de septiembre y llegó a US$108,23 por barril, impulsado por la escalada de las ofensivas militares contra infraestructura energética de Arabia Saudita y embarcaciones comerciales que circulan por el estrecho de Ormuz.
Con este movimiento, tanto el Brent como el crudo estadounidense extendieron las ganancias registradas durante la semana pasada, cuando ambas referencias volvieron a ubicarse por encima de los US$100 por barril.
El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense para entrega en octubre, también registró un incremento. Su precio subió 2,3%, hasta US$102,34 por barril.
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El comportamiento del mercado está marcado principalmente por la situación en Oriente Medio y el riesgo sobre las principales rutas utilizadas para exportar petróleo desde esa región.
Hay que recordar que entre marzo y abril de este año el crudo alcanzó un máximo de US$121 dólares.