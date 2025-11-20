Estos son los ganadores y perdedores con el precio del dólar por debajo de $4.000 en Colombia

El dólar se negocia hoy 20 de noviembre en $3.716,73, un nuevo mínimo de la divisa en el país no visto desde abril de 2022, cuando se ubicó en $3.706,95. La jornada de ayer 19 de noviembre cerró con una diferencia de $20,82 frente a la TRM certificada de ayer. La moneda parece no detener su caída y el hecho de que sea más barata deja en el mercado a unos ganadores y perdedores. Mientras los importadores celebran la tendencia bajista, los exportadores ruegan por una revaluación. Entre otros datos que dejó la última jornada está un precio mínimo de $3.703,21 y un máximo de $3.732 con 1.179 transacciones por un monto de US$808 millones. Puede leer más: Precio del dólar en Colombia lleva dos meses y medio sin subir de los $4.000

Quiénes ganan con un dólar barato en Colombia

Juan Pablo Vieira, fundador de JP Tactical Trading, aseguró que con el dólar por debajo de $4.000 y cercano al umbral de los $3.700 hay algunos ganadores. Los primeros son los importadores de bienes y materias primas. Empresas que traen maquinaria, insumos industriales, tecnología y vehículos son algunos de ellos. “Cada dólar cuesta menos pesos, así que baja el costo de importar y mejora márgenes o permite bajar los precios”, dijo el experto. Asimismo, las empresas y hogares que tienen deudas en dólares se ven beneficiados de la caída del precio. Entre ellos están compañías con créditos externos, bonos en dólares y personas con créditos educativos o hipotecarios en el exterior. En este sentido, las personas que pagan matrículas o manutención fuera del país celebran la caída. “El costo en pesos de la educación internacional cae. Estudiar afuera luce ‘más barato‘ cuando el dólar se acerca a $3.700”, dijo Vieira. A su vez, los colombianos que van a Estados Unidos y otros destinos encuentran tarifas más baratas en pesos. Por último, las empresas que traen insumos importados con venta local pueden verse beneficiados. Puede conocer más: ¿Invertir, viajar o ahorrar? Así puede sacarle provecho al dólar más barato en cuatro años

Quién es pierden con un dólar barato en Colombia

En cuanto a los actores del mercado que pierden con este precio de la divisa están los exportadores tradicionales, aquellos que venden productos como café, flores, banano, palma y servicios. “Son compañías que venden al mundo y reciben en dólares, pero tienen sus costos mayoritariamente en pesos. Cada dólar exportado se convierte en menos pesos, recortando ingresos y márgenes”, aseguró Vieira. Además, las empresas mineroenergéticas, productores y exportadores de commodities como crudo, carbón y níquel, ven menor entrada de pesos en sus unidades de negocio por cada dólar vendido. “Esto impacta las utilidades, regalías y recaudo fiscal”, explicó. Por otro lado, las familias receptoras de remesas de Estados Unidos terminan con menos pesos disponibles para el consumo, el pago de deudas o un ahorro familiar.