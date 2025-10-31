Premios Macondo 2025: este es el impacto de los galardones en la industria audiovisual local

Este domingo, la alfombra roja se extenderá por Medellín: la capital antioqueña será la sede de los Premios Macondo, los galardones que reconocen lo mejor del cine colombiano. En el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez se darán cita las personalidades más destacadas de la industria cinematográfica nacional.

En total, la ceremonia premiará 21 categorías y contará con la asistencia de cerca de 1.600 invitados. Las producciones que lideran las nominaciones son Estimados señores, Malta, Matrioshka, Uno: entre el oro y la muerte, La ciénaga: entre el mar y la tierra y Mi Bestia. Además, se entregarán cuatro reconocimientos especiales que buscan destacar a las personalidades y proyectos que, con su trabajo, han tenido un impacto significativo en el cine colombiano.

La gala también contará con presentaciones musicales de Los Hispanos, Puerto Candelaria, Lianna y Manuela Mejía, junto a los nominados a Mejor Canción Original, quienes interpretarán sus temas durante la velada.

Más allá de la ceremonia, los Premios Macondo se han consolidado como una plataforma para visibilizar y seguir posicionando el talento de la industria audiovisual local.