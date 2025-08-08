“No hay nada que tratar”: presidenta de Perú sobre litigio con Colombia por isla Santa Rosa de Yavarí

La presidenta peruana Dina Boluarte, que había estado en silencio sobre el tema de la disputa fronteriza con Colombia, envió un mensaje desde Japón, en donde cumple una visita oficial, en el que aseguró que Perú tiene la soberanía sobre la isla Santa Rosa y, por lo tanto, no hay nada que discutir con Colombia.

“Soberanía nacional que no está en conflicto, con un tema pendiente de tratar de ninguna manera. Así lo dice el tratado de 1922 y el protocolo de Río de Janeiro de 1934. En consecuencia, nuestra isla Chinería, con su capital, Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro soberanía nacional por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos”, afirmó.

Perú afirma que desde hace años hay población peruana en la isla de Santa Rosa de Loreto, lo que muestra que ese país ha ejercido soberanía sobre ese territorio.

Este jueves, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo en Leticia y afirmó que la isla Santa Rosa no hace parte del acuerdo firmado entre los dos países en 1934 porque se formó posteriormente.

Petro leyó una declaración en la que aseguró que esa isla no fue asignada a ninguno de los dos países y cualquier decisión sobre ellas debería ser fruto de un nuevo acuerdo.

“La ley por medio de la cual se crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, dijo Petro en la declaración.