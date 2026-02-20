El expríncipe Andrés podría enfrentar cadena perpetua por el caso Epstein y hace tambalear a la monarquía

El expríncipe Andrés se refugió este viernes en Sandringham, en la finca privada de Carlos III en el este de Inglaterra, tras ser arrestado el jueves por su vinculación con el caso Jeffrey Epstein, que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica.
Andrés, que fue excluido de la monarquía a raíz de este escándalo, fue “puesto en libertad bajo investigación” el jueves por la noche.
El expríncipe pasó 11 horas en comisaría, a raíz de un sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2001 y 2011, cuando era representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de archivos de su investigación sobre Epstein, incluyendo unos documentos que parecen indicar que el expríncipe transmitió informaciones confidenciales al financiero estadounidense.