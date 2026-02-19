Carlos III reacciona al arresto del expríncipe Andrés por el caso Epstein: “La ley debe seguir su curso”

En una inusual declaración firmada personalmente, el monarca afirmó que “la ley debe seguir su curso” y subrayó que el proceso debe desarrollarse de manera “completa, justa y adecuada” por parte de las autoridades competentes.
En contexto: Policía británica detiene al expríncipe Andrés, salpicado por caso Epstein
“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investiga de la manera apropiada”, señaló Carlos III. “En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación. Permítanme dejarlo claro: la ley debe seguir su curso”.