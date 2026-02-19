Carlos III reacciona al arresto del expríncipe Andrés por el caso Epstein: “La ley debe seguir su curso”

En una inusual declaración firmada personalmente, el monarca afirmó que “la ley debe seguir su curso” y subrayó que el proceso debe desarrollarse de manera “completa, justa y adecuada” por parte de las autoridades competentes. En contexto: Policía británica detiene al expríncipe Andrés, salpicado por caso Epstein “Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investiga de la manera apropiada”, señaló Carlos III. “En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación. Permítanme dejarlo claro: la ley debe seguir su curso”.

Comunicado de la Casa Real Británica.

La detención fue confirmada por la policía de Thames Valley, que informó del arresto de un hombre de unos sesenta años bajo sospecha de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, sin mencionar su nombre, como es habitual en Reino Unido. La prensa británica identificó al detenido como Andrés Mountbatten-Windsor.

El arresto, sin precedentes en la historia reciente de la monarquía británica, coincidió con el cumpleaños número 66 del expríncipe y se produjo tras la publicación de nuevos documentos judiciales que lo vinculan con el caso Epstein.

¿Qué otras reacciones acompañaron el arresto del expríncipe Andrés?

La familia de Virginia Giuffre, principal denunciante del financiero estadounidense, celebró la detención. En declaraciones a CBS News, sus hermanos afirmaron que “finalmente hoy nuestros corazones sienten alivio con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”. Lea aquí: Archivos Epstein comprometen más al expríncipe Andrés: apareció una segunda mujer que asegura ser su víctima “Nunca fue un príncipe. A los sobrevivientes, dondequiera que se encuentren, Virginia hizo esto por ustedes”, agregaron los familiares de Giuffre, quien se suicidó el año pasado.

Andrés junto a Virginia Giuffre, la mujer señalada como la principal víctima y testigo de la investigación en contra del expríncipe. FOTO: AFP.

El pronunciamiento incrementa la presión pública sobre la familia real, que en los últimos años ha intentado marcar distancia frente a los escándalos que rodean al hijo menor de la fallecida Isabel II.

Antecedentes del escándalo de la familia real

Desde que comenzaron a salir a la luz nuevas revelaciones sobre sus vínculos con Epstein, Carlos III había subrayado su preocupación y manifestó estar “listo para ayudar” si la policía lo solicitaba. Siga leyendo: Carlos III se declara “listo” para colaborar con la Policía en escándalo que involucra al expríncipe Andrés y el caso Epstein El heredero al trono, el príncipe Guillermo, y su esposa, Catalina, optaron por respaldar la postura del rey y reiterar que el proceso debe avanzar conforme a la ley.

¿Cómo va el caso del expríncipe Andrés?