Procuraduría ya apeló y pidió tumbar la condena al expresidente Uribe: “no hubo observación objetiva de las pruebas”

El procurador Bladimir Cuadro –el delegado del Ministerio Público en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe– ya radicó los argumentos que componen su apelación al fallo. Es un documento de 81 páginas en las que alega por qué el líder natural del Centro Democrático debe ser absuelto en la segunda instancia. El delegado de la Procuraduría advierte que la sentencia de la jueza Sandra Liliana Heredia –que está en firme desde este 1 de agosto–tiene vacíos de valoración y en la evaluación de las pruebas que llevaron las partes en la etapa de juicio. Lea más: Procuraduría pidió que expresidente Uribe sea declarado inocente en juicio por soborno a testigos y fraude procesal “Los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación”, apuntó Cuadro en la apelación que será enviada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

La postura de Cuadro frente al caso Uribe estaba cantada desde los alegatos finales, el funcionario había pedido que el exmandatario fuera declarado inocente. Argumentaba que no había prueba que concluyera la responsabilidad de Uribe Vélez en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Entérese: Las duras frases con que Uribe confrontó a la juez y apeló su condena de 12 años Uno de los argumentos centrales del procurador tuvo que ver con la interpretación que se le dio a las interceptaciones telefónicas entre Álvaro Uribe, Diego Cadena y su círculo cercano. El delegado apuntó que el contenido de las conversaciones no permite concluir que haya existido una intención por parte del expresidente por sobornar testigos. Por el contrario, insistió que Uribe Vélez mostraba el interés de que el acercamiento con los testigos se hiciera con apego a la ley.