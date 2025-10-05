x

“Protestas contra la Andi fueron lideradas por contratista de Presidencia”: confirmó Bruce Mac Máster

El dirigente gremial Bruce Mac Master afirmó que recientes movilizaciones contra la Andi habrían sido lideradas por personas vinculadas al Gobierno y cuestionó las alusiones del presidente Gustavo Petro frente al gremio.

  • Bruce Mac Master advirtió que la Andi no se quedará en silencio frente a los ataques y seguirá cumpliendo su papel de crítica y propuesta. FOTO: COLPRENSA
    Bruce Mac Master advirtió que la Andi no se quedará en silencio frente a los ataques y seguirá cumpliendo su papel de crítica y propuesta. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, denunció que detrás de las recientes protestas contra el gremio habría participación de personas vinculadas con el Gobierno.

En entrevista con El Tiempo, el dirigente empresarial advirtió que en las manifestaciones se han identificado exministros, un contratista de Presidencia y funcionarios de unidades legislativas de trabajo (UTL) de congresistas del Pacto Histórico.

La alerta de posibles ataques contra la Andi surgió el pasado martes en la noche, cuando la Alcaldía de Bogotá informó sobre una eventual movilización en caso de que fuera interceptada una flotilla con destino a Palestina.

Según Mac Master, en ese contexto se planteó que la Andi sería blanco de las protestas por supuestos vínculos con Israel.

¿Cuáles son las razones de los ataques a la Andi?

Los manifestantes, dijo, han hecho referencias a que el gremio constituyó hace cinco años un consejo de negocios colombo-israelí y a la realización de actividades académicas con empresas de ese país, como un webinar sobre dispositivos médicos.

Sin embargo, el líder gremial consideró que se trata de motivaciones “muy indirectas” y sin sustento. “Decirle a la entidad que representa a los empresarios colombianos que tiene alguna culpabilidad en lo que sucede en la Franja de Gaza es un absurdo, una locura”, señaló.

Mac Master había expresado en un video en su cuenta de X y fue enfático de nuevo en decir que la Andi ha condenado ataques indiscriminados en diferentes escenarios, desde la invasión rusa a Ucrania hasta los atentados terroristas en Colombia, y advirtió sobre el riesgo de caer en discursos que confundan las críticas hacia un gobierno con la estigmatización de sus ciudadanos.

La humanidad tiene que tener cuidado para no repetir situaciones absurdas y reprochables de discriminación contra los ciudadanos israelíes”, afirmó.

Representantes del Gobierno, ¿detrás de las manifestaciones contra la Andi?

El presidente de la Andi fue enfático al señalar que “Nos llegó información de que las manifestaciones han sido lideradas por un contratista de Presidencia, por una persona de la UTL de una representante del Pacto Histórico, y cada vez encontramos más presencia de personas cercanas al Gobierno que han sido parte de estas manifestaciones dirigidas específicamente contra la Andi”.

En su opinión, resulta “muy extraño” que se busque vincular al gremio con lo que sucede en Palestina, y advirtió que la verdadera causa podría ser la postura crítica que la Andi ha sostenido frente al Gobierno.

“Si esa es la razón, se equivocan, porque la Andi no se va a callar. La Andi no va a parar su función ni de conversar ni de criticar, construir y proponer. Lo vamos a seguir haciendo”, afirmó.

Según información preliminar compartida por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, el representante del gobierno que estaría vinculado, sería Juan Camilo Villalobos, quien es “contratista del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con un contrato vigente en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, dijo el concejal.

En sus declaraciones también cuestionó la postura del presidente Gustavo Petro, al asegurar que, en lugar de rechazar los ataques, se refirió a la Andi como un actor que ha levantado críticas y propuestas.

“Al Presidente no le puede molestar eso; tiene que entender que es sujeto de críticas. Lo que sorprende es que esas agresiones provengan del propio jefe de Estado”, dijo.

Mac Master añadió que el mandatario “es presidente de 52 millones de colombianos” y no solo de un sector político, por lo que le pidió actuar con responsabilidad en los meses que le restan de gobierno. “Debe dejar al país lo más estable posible en lo fiscal, lo energético, la salud, la seguridad y las relaciones internacionales.

En lugar de propiciar incertidumbre, tiene la obligación de garantizar un ambiente tranquilo que permita un proceso democrático sin zozobra ni violencia”, concluyó.

