“Protestas contra la Andi fueron lideradas por contratista de Presidencia”: confirmó Bruce Mac Máster

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, denunció que detrás de las recientes protestas contra el gremio habría participación de personas vinculadas con el Gobierno.
En entrevista con El Tiempo, el dirigente empresarial advirtió que en las manifestaciones se han identificado exministros, un contratista de Presidencia y funcionarios de unidades legislativas de trabajo (UTL) de congresistas del Pacto Histórico.
La alerta de posibles ataques contra la Andi surgió el pasado martes en la noche, cuando la Alcaldía de Bogotá informó sobre una eventual movilización en caso de que fuera interceptada una flotilla con destino a Palestina.
Según Mac Master, en ese contexto se planteó que la Andi sería blanco de las protestas por supuestos vínculos con Israel.
