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Cayó en Ecuador alias Pepe, señalado jefe de sicarios del grupo delincuencial Los Choneros

El sospechoso estaría implicado en asesinatos por encargo, extorsiones y otras actividades del crimen organizado bajo estructuras de sicariato.

  • Capturaron en Ecuador a Pedro M., alias ‘Pepe’, jefe de los sicarios de Los Choneros. FOTO: Ministerio de Defensa de Ecuador
    Capturaron en Ecuador a Pedro M., alias ‘Pepe’, jefe de los sicarios de Los Choneros. FOTO: Ministerio de Defensa de Ecuador
Europa Press
hace 1 hora
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El Ministerio de Defensa de Ecuador anunció este viernes la captura de Pedro M., conocido como ‘Pepe’, jefe de los sicarios de Los Choneros, la principal organización criminal del país, en un operativo en la provincia de Guayas, ubicada en el oeste del país.

Las autoridades ecuatorianas definieron a ‘Pepe’ como “un objetivo peligroso vinculado a múltiples hechos violentos”, relacionado con asesinatos por encargo, extorsiones y otras actividades del crimen, “operando bajo estructuras de sicariato que generaban temor en la ciudadanía”.

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La operación se desarrolló durante la noche de este jueves en el barrio de Barbasco, específicamente en el cantón de Santa Lucía, en la citada provincia ubicada en el oeste de Ecuador, una de las áreas más conflictivas del país, que desde hace doce días está bajo un toque de queda nocturno.

“Alias ‘Pepe’, señalado como presunto jefe de sicarios del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, fue capturado durante una operación militar, representando la neutralización de un objetivo peligroso vinculado a múltiples hechos violentos”, se lee en un post de X.

En las últimas horas, la Policía ecuatoriana informó de la detención de casi una treintena de personas por incumplir el toque de queda, que rige también en las provincias de El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas.

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El Gobierno ha confirmado que las restricciones finalizarán este lunes como estaba previsto. “Seguimos golpeando a las estructuras criminales que amenazan la seguridad del país”, concluyen en el post.

En Ecuador rige desde 2024 el estado de ‘conflicto armado interno’ con el que el presidente Daniel Noboa pretende poner coto al crimen organizado, catalogando a este tipo de organizaciones criminales como grupos terroristas. Aún con todo, el país cerró 2025 con récord de homicidios, unos 9.300, según cifras oficiales.

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