Colombia se raja en las pruebas Pisa: solo 1 % de los jóvenes alcanza niveles altos

Los resultados de Pisa 2025 volvieron a encender las alarmas sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes colombianos. El país retrocedió en Matemáticas y Lectura y apenas registró una leve mejora en Ciencias. En general, los estudiantes que alcanzan los niveles superiores en las tres competencias son apenas el 1,1%, mientras que los que no logran llegar a niveles básicos son el 43,9%. El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que evalúa a estudiantes de 15 años en 91 países y economías, concluyó que los resultados promedio de Colombia en 2025 fueron aproximadamente los mismos de 2022. Sin embargo, el país continúa muy por debajo del promedio de la OCDE en las tres competencias evaluadas. Lea también: La UdeA y la Universidad Nacional, entre las 1.000 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghái En Matemáticas, Colombia obtuvo 381 puntos, dos menos que los 383 registrados en 2022. Esta sigue siendo la competencia con el desempeño más bajo de los estudiantes colombianos. La situación se vuelve más preocupante cuando se revisa cuántos estudiantes alcanzan los conocimientos considerados mínimos. En Pisa, el nivel 2 es tomado como el umbral básico que se espera que un estudiante de 15 años pueda alcanzar. Y en Colombia, siete de cada diez jóvenes evaluados no alcanzaron las competencias mínimas esperadas para su edad. La brecha con la OCDE es considerable: en los países que integran esta organización, el porcentaje de estudiantes que no alcanza el nivel 2 es de 3 de cada diez aproximadamente. Además, menos del 1 % de los estudiantes colombianos alcanzó los niveles 5 y 6, que corresponden a los desempeños más altos. En la OCDE, ese porcentaje llega al 8 %.

El deterioro también se evidenció en Lectura. Colombia obtuvo 399 puntos, lo que representa una caída de 10 puntos frente a la medición de 2022. En esta competencia, el 55 % de los estudiantes no alcanzó el nivel 2, frente al 31 % registrado en promedio en los países de la OCDE. El dato además muestra un retroceso en una perspectiva de más largo plazo. Con respecto al 2015, aumentó 12 puntos porcentuales las personas que no llegan al nivel mínimo. Los estudiantes que alcanzan los niveles más altos también son una minoría: apenas el 1 % llegó al nivel 5, mientras que en promedio en la OCDE lo hizo el 6 %. La única competencia en la que Colombia mostró una mejora fue Ciencias, aunque el avance fue leve: fue de 414. El desempeño nacional quedó muy por debajo del promedio de la organización, que fue de 461 puntos, y también del país latinoamericano con mejor resultado: Chile, con 436 puntos. Así, aunque la tendencia de Ciencias fue ligeramente positiva, el resultado general mantiene a Colombia lejos de los sistemas educativos con mejores desempeños.

¿Qué significan realmente los niveles de Pisa?

Las pruebas Pisa no se limitan a medir cuánto contenido recuerdan los estudiantes. Buscan establecer qué tan capaces son de utilizar sus conocimientos y habilidades para resolver problemas y enfrentar situaciones de la vida real. Cabe señalar que en el país la brecha de puntuación entre los estudiantes socioeconómicamente más favorecidos y los más desfavorecidos es de 93 puntos, una distancia mayor que el promedio de la OCDE, que es de 85 puntos La OCDE advirtió que la lectura de los resultados de Colombia es “positiva” si se tiene en cuenta la ampliación de la cobertura de la educación secundaria. Según el organismo, “el declive aparente en matemáticas y lectura está relacionado con la integración de más estudiantes de poblaciones marginadas”. En el contexto regional, Colombia se ubicó por debajo de Chile y Uruguay, pero obtuvo mejores resultados que Argentina, República Dominicana y Perú. Entérese: El 60% de los abusos digitales a menores ocurren en redes como TikTok, Instagram y WhatsApp, advirtió Unicef El informe también entrega datos sobre el entorno en el que aprenden los estudiantes. En Colombia, el 20,7 % de los alumnos reportó haber sufrido algún tipo de acoso escolar, ligeramente más alto que el promedio de la OCDE. Otro fenómeno que aparece en la medición es el uso de inteligencia artificial para realizar tareas. Los estudiantes colombianos se encuentran entre quienes más recurren a estas herramientas para sus tareas, incluso por encima de países como Singapur, que obtuvo los mejores resultados globales. No obstante, persisten dificultades de infraestructura y personal: solo el 30,6% de los estudiantes asiste a escuelas sin escasez de personal docente. El 63,5% dijo usar dispositivos digitales por más de una hora al día con fines de ocio. La distracción digital en el aula es un problema común: el 25,9% de los estudiantes reportó distraerse debido al uso de recursos digitales en la mayoría o en todas las clases. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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